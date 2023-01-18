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【返工目的】工作不只為錢? 新加坡人重視職場道德 為工作意義 隨年紀增加接受低人工

個人增值 16:20 2023/01/18

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早前勞福局局長孫玉菡指出「返工唔係只為搵錢」，引起大家熱烈討論，局長提到工作對人精神面貌、健康都重要，關乎人生價值，認為工作本身的貢獻更大，工作和工資不能相提並論，但實際工作意義和工資的關係又該如何看代? 參考新加坡的大學調查，隨著年紀增長，較年長的受訪者(55歲以上)的確更願意為家庭生活，而選擇收入相對低的工作，如下圖所示︰

隨年歲增長接受較低薪水

    點擊圖片放大

另外，為了工作意義，隨年紀增加人們亦更接受低人工。受訪者還被問及他們是否願意接受較低的報酬、或擔任的較不重要的角色，以從事工作更重要或更有意義的工作，調查發現，做出這種取捨的意願隨著年齡的增長而增加，與 35 歲至 54 歲的受訪者 (44%) 相比，55 歲以上的受訪者同意這樣做的年齡較大 (59%)，而21 至 34 歲之間（40%）。

大家每日的訴求就是「返工」，如果打工不為錢，到底是為了愛還是責任? 調查反映除了報酬，職場道德亦是新加坡人重視的工作因素。

六大考慮工作的因素

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上圖可見，除了薪金外，職場道德及工作條件為新加坡人最重視的三個工作因素，而認可度、職業發展及工作多樣性的排名墊底，另外，比起年長的員工，年輕員工則更重視成長和學習的因素。

專業人士更易找到工作意義
根據新加坡國立大學政策研究所的調查顯示，專業人士相比起文員或服務人員以及清潔工和勞工，更有可能在工作中找到意義和目的。超過6成的專業人士、經理、執行人員與技師（PMET）  認為他們找到確實或十分確實地找到了一份有意義的職業，更認為自己的工作對世界產生積極影響，不過作為生產和運輸操作員、清潔工和勞工有同樣想法的人則分別由 43% 至 55%不等。

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