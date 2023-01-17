【貧富差距】 全球最富有1%人袋盡63%新資產 窮人每賺1美元富人獨收170萬美元

所謂貧者愈貧、富者愈富，到底是一個怎樣的概念? 當全球的財富不斷增加，就好像一塊不斷變大的餅，持續分配到不同的人手上︰有些人早已多到吃不完，但仍愈分愈多，所分到的餅，體積幾何級數地增加；但有些人的餅，不但本來根本就不夠吃，所獲得的餅體積小得可憐，令餅增加速度更近乎烏龜一樣慢，即使吃光了仍要捱餓。 現實之中，貧富差距可以大得有多誇張? 情況就在樂施會最新報告反映出來。



億萬富豪人數及資產兩年內翻倍

國際樂施會發布《SurvivaloftheRichest》報告顯示，自2020年以來，全球共創造了42萬億美元的新財富，當中26萬億美元(63%)為世界最富有的1%人口所擁有，而剩下的16萬億美元(37%)則為其餘人口所有。全球財富增長的速度加快，令到過去兩年間，億萬富豪的數量和財富翻1倍遠超越過去10年增速，使世界富豪過去10年掌握近50%全球新資產。



90%窮人賺1美元富人已獨食逾百萬

報告指出，「當財富金字塔下面90%的人賺取1美元的全球新資產時，就有一個億萬富翁獲得大約170萬美元。」相比目前至少有17億窮困工人活於「工資未能緊貼通貨膨脹」的國家，並有超過8.2億人、即約十份一全球人口需要挨餓。報告顯示，億萬富豪的財富隨着食品和能源利潤快速增長。95間食品和能源企業去年利潤增幅超過一倍以上，大賺3,060億美元的暴利，當中2,570億美元(84%)被分配給資產亦豐厚的股東們。



至於香港方面，樂施會指出，香港貧富差距亦擴大至47.3倍，促請政府訂下更前瞻性的政策，又認為最低工資水平應不低於每小時45.4元。

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