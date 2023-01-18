錢可能是感情的關鍵？如何在談戀愛時觀察對方金錢觀

金錢觀是指每個人對金錢管理的看法和態度，與人生觀也是緊密相連。生活中各方面都涉及金錢，而金錢相關議題往往成為伴侶之間矛盾的源頭，因此及早觀察對方的金錢觀，並進行有效溝通才是解決問題的關鍵。

何為金錢觀不同？

生活中例子數不勝數，例如，兩人打算一起外出吃飯，一個人提議乘坐的士去餐廳，而另一個人認為的士價錢貴，想換成坐地鐵出行，這就是兩人金錢觀的不同。又例如，剛拿到年終獎金，一方建議用這筆錢去一次久違的旅行，而另一方覺得不值得，想用這筆前購買自己一直喜歡的電子設備。對於將錢用在何處的價值觀不同，將直接影響一個人對生活方式的選擇，這也是導致兩者因意見不和，造成感情失衡的重要因素。



為何金錢觀不同會引起爭吵？

首先，生活中衣、食、住、行各方面都涉及金錢，而另一半又是參與個人生活的重要角色，兩者觀念不合難免發生爭吵。美國的一項調查統計數據顯示，70%的離婚夫婦說，他們之所以離婚，主要是因為金錢問題。



其次，一個人的金錢觀念很難短期輕易改變，觀念的形成既有與生俱來的特點，也會受到成長環境的影響。例如，一些在貧困家庭長大的小孩，即使以後大富大貴，始終對錢有憂慮的情緒，很難做到隨意揮霍。所以金錢觀念幾乎成為個人性格的一部分，所以有關金錢的話題往往成為情侶或夫妻間矛盾的根源。



如何觀察對方金錢觀？

正因為金錢觀在兩人關係中的重要性，在談戀愛時就應該開始觀察對方金錢觀，可以從哪些方面開始觀察？

1. 聊天溝通 直面問題

直面問題反而更有效，潛意識不要總是覺得情侶間很難談及金錢話題，敢於將自己的想法分享給對方，才能加深對彼此瞭解。例如可以討論自己有多少存款，目前有無投資計劃，之前做什麽工作等等。不過很多人會覺得不願意如此分享自己的私事，無法通過聊天來獲取這些信息，那麽可以嘗試以下兩種簡單的觀察。



2. 觀察飲食消費習慣

吃飯是日常必須的開銷，可以嘗試觀察對方的飲食消費習慣是否與自己相近，例如，對方經常去餐廳吃大餐，而自己偶爾才去一次，平日三餐都比較節省，那麽這就要考慮如果跟他一起，飲食消費就會增加，是否能接受這種變化？正如上面所述，一個人的金錢觀念是很難輕易改變的，就算改變，可能也需要較長時間。自己是否能配合到這些習慣？



3. 喜歡買資產還是負債

除了觀察消費習慣，也可以觀察對方日常的消費，是喜歡買資產還是習慣負債。何為資產和負債？例如，購買房屋並將其出租賺取佣金，就是資產；而通過信用卡買各種奢侈品自用，這就是負債。嘗試觀察對方的消費習慣是否和自己接近，如果兩個人一起生活，未來還有很多大筆開銷需要一起承擔，及早觀察非常重要。



情侶可以討論哪些理財項目？

以上提到，其中一種瞭解對方金錢觀的方式是通過聊天溝通，很多人會不知道談論什麽類型的問題，以下提供4種參考：

1.雙方目前收入來源和類型 存款多少、財產？

對方理想收入是多少？目前主要收入來源是來自什麽地方? 例如，薪資所得（正職或兼職）、投資所得、被動收入等。其次，收入組合是屬於什麽類型？是單一收入還是多元收入？



2.是否有負債

這個負債包括好債和壞債，包括學生貸款、信用卡貸款、原生家庭負債或創業貸款等。並且可以瞭解負債背後是否有不同的故事及產生原因。



3.有無長遠財務規劃？

每個人的標準、興趣愛好和生活追求都不用，可以與對方探討長遠的財務規劃和目標，以此來增進雙方金錢觀的瞭解和適配。



4.是否有執行的投資計劃？

每個人投資偏好都不同，可以瞭解另一半的投資性格，是屬於長期投資穩健型愛好者還是短期投機愛好者？如何規劃投資組合？投資成效如何？

責任編輯：梁政琪



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