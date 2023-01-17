  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

信貸評級助借低息貸款 AA級與EE級隨時相差10厘？環聯推全新信貸監察服務

個人增值 15:32 2023/01/17

分享：

分享：

環聯推出全新信貸監察服務計劃，旨在協助消費者更妥善管理個人財務及把握機遇實現人生目標，並同時推動普惠金融。

全新信貸監察服務計劃內容包括信貸報告 (消費者過往信貸紀錄及信貸評分)、信貸評分計算機 (協助消費者模擬不同財政決定對信貸評分的潛在影響)、債務及財務狀況分析 (每月入息及支付債務百分比總覽)，以及信貸提示 (提防身份被盜用的提示服務)。 

定期監察信貸報告  34%評級有改善
環聯表示，信貸評分是個人「信用人格」的參考指標，代表著消費者在獲取新信貸時的可信度。透過定期監察信貸評分，消費者可以作出更明智的財務決策及採取積極行動改善其信用人格，從而有助達成置業、創業、找新工作等各種人生目標。 

一項環聯研究顯示，在持續監察信貸報告至少 12 個月的消費者當中，三分之一 (34%) 有改善其信貸評分。相比之下，沒有監察信貸報告習慣的消費者當中，僅有 15% 有改善其信貸評分。

良好的信貸評分不但有助消費者獲得所需要的信貸產品，更有機會能取得較低的貸款息率。屬超優級別 (AA) 評分的消費者申請個人貸款時平均可獲低至 4.8 厘實際年利率，而屬次優風險級別 (DD、EE 或 FF) 評分的消費者平均所獲的實際年利率則達 10.7 厘至 19 厘。 

信貸監察服務計劃提供兩款價格選擇： 

  • 6 個月信貸監察服務計劃：港幣688元，平均每月港幣115元 (原價每月港幣280元) 
  • 12 個月信貸監察服務計劃：港幣888元，平均每月港幣74元 (原價每月港幣280元) 

 

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【貧富差距】 全球最富有1%人袋盡63%新資產 窮人每賺1美元富人獨收170萬美元
今日
【貧富差距】 全球最富有1%人袋盡63%新資產 窮人每賺1美元富人獨收170萬美元
【農曆新年2023】利是封有價又有無市？ 滙豐利是封網上叫價$4,000　私人銀行、奢侈品牌套裝最值錢！（1月17日更新）
今日
【農曆新年2023】利是封有價又有無市？ 滙豐利是封網上叫價$4,000　私人銀行、奢侈品牌套裝最值錢！（1月17日更新）
【時間成本】時間就是金錢 如何計算自己的時間值幾多錢？時薪不只計算工作時間
2023/01/15
【時間成本】時間就是金錢 如何計算自己的時間值幾多錢？時薪不只計算工作時間
【香港經濟】消費者趨樂觀 24%港人增非必要開支 唯信貸意欲仍跌 19%預計未能清還賬單
2023/01/12
【香港經濟】消費者趨樂觀 24%港人增非必要開支 唯信貸意欲仍跌 19%預計未能清還賬單
【最低工資】最低工資上調至$40幫到邊個？ 洗碗工平均時薪都有近$67
2023/01/10
【最低工資】最低工資上調至$40幫到邊個？ 洗碗工平均時薪都有近$67
失業貸款計劃 貸款公司 網上貸款 信用卡貸款 借貸 稅務貸款 私人貸款 產品 經濟 創業

上一篇文章

【貧富差距】 全球最富有1%人袋盡63%新資產 窮人每賺1美元富人獨收170萬美元

下一篇文章

【比特幣翻生？】Bitcoin 今年以來升27% 基金稱「復甦年」看10萬美元 前SEC官員︰逾半交易量是假的
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新年求職】新年適合換新工作? 專家分析年頭競爭大 （附美國十大最佳工作場所排名）
【新年求職】新年適合換新工作? 專家分析年頭競爭大 （附美國十大最佳工作場所排名）
4個令你後悔的財務決策 心態過份樂觀 沒作最壞打算成最大遺憾
4個令你後悔的財務決策 心態過份樂觀 沒作最壞打算成最大遺憾
【網絡熱話】月入3萬養車好奢侈？同你計下每月洗幾多 網民︰坐的士好過啦
【網絡熱話】月入3萬養車好奢侈？同你計下每月洗幾多 網民︰坐的士好過啦
【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」，立即收看！
【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」，立即收看！
2023年要改的6大理財壞習慣 少吃垃圾食品都有幫助？購物毋需延長保用期
2023年要改的6大理財壞習慣 少吃垃圾食品都有幫助？購物毋需延長保用期
【農曆新年2023】利是封有價又有無市？ 滙豐利是封網上叫價$4,000　私人銀行、奢侈品牌套裝最值錢！（1月17日更新）
【農曆新年2023】利是封有價又有無市？ 滙豐利是封網上叫價$4,000　私人銀行、奢侈品牌套裝最值錢！（1月17日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款