信貸評級助借低息貸款 AA級與EE級隨時相差10厘？環聯推全新信貸監察服務

環聯推出全新信貸監察服務計劃，旨在協助消費者更妥善管理個人財務及把握機遇實現人生目標，並同時推動普惠金融。



全新信貸監察服務計劃內容包括信貸報告 (消費者過往信貸紀錄及信貸評分)、信貸評分計算機 (協助消費者模擬不同財政決定對信貸評分的潛在影響)、債務及財務狀況分析 (每月入息及支付債務百分比總覽)，以及信貸提示 (提防身份被盜用的提示服務)。

定期監察信貸報告 34%評級有改善

環聯表示，信貸評分是個人「信用人格」的參考指標，代表著消費者在獲取新信貸時的可信度。透過定期監察信貸評分，消費者可以作出更明智的財務決策及採取積極行動改善其信用人格，從而有助達成置業、創業、找新工作等各種人生目標。



一項環聯研究顯示，在持續監察信貸報告至少 12 個月的消費者當中，三分之一 (34%) 有改善其信貸評分。相比之下，沒有監察信貸報告習慣的消費者當中，僅有 15% 有改善其信貸評分。

良好的信貸評分不但有助消費者獲得所需要的信貸產品，更有機會能取得較低的貸款息率。屬超優級別 (AA) 評分的消費者申請個人貸款時平均可獲低至 4.8 厘實際年利率，而屬次優風險級別 (DD、EE 或 FF) 評分的消費者平均所獲的實際年利率則達 10.7 厘至 19 厘。

信貸監察服務計劃提供兩款價格選擇：

6 個月信貸監察服務計劃：港幣688元，平均每月港幣115元 (原價每月港幣280元)

12 個月信貸監察服務計劃：港幣888元，平均每月港幣74元 (原價每月港幣280元)

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