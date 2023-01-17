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【比特幣翻生？】Bitcoin 今年以來升27% 基金稱「復甦年」看10萬美元 前SEC官員︰逾半交易量是假的

個人增值 13:05 2023/01/17

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加密貨幣「大哥」比特幣的價格近日重返2.1萬美元，比特幣過去一周累漲約12%，今年以來則累飆逾27%，雖然2022加密貨幣市場可謂多災多難，但不少分析人士相信加密幣最壞的階段已經過去，更有基金公司稱「復甦年」看好至10萬美元，但前美國證券交易委員會(SEC)官員發文指出比特幣逾半交易量是假的，更轉發形容比特幣是被操縱的垃圾的文章。

天橋資本:比特幣可輕而易舉突破5萬

對於年初已有如此表現，美國避險基金公司天橋資本（Skybridge Capital）創辦人 Anthony Scaramucci 更預期上升勢再續，更將 2023 年稱為比特幣的「復甦年」，並預測未來兩到三年內，比特幣可望升至 5 萬美元，甚至是 10 萬美元。

Anthony Scaramucci 指出，加密貨幣投資人在承擔風險，但同時對於比特幣的應用及發展一直信賴。因此當比特幣的應用率能持續被推動，相信在未來兩至三年內，比特幣將會「輕而易舉地」突破至 5 萬美元、10 萬美元的價值。 

前SEC官員轉發文章︰比特幣是被操縱的垃圾

不過前美國證券交易委員會(SEC)網路執法官員John Reed Stark指出，《福布斯》最近對 157 家加密貨幣交易所進行的分析發現，所報告的每日比特幣交易量的 51% 可能是虛假的，指情況只是冰山一角，近來漲幅很可能是來自「市場操縱」。他轉發 《巨大區塊鏈的攻擊》（Attack of the 50 Foot Blockchain）作者David Gerard的文章，指出比特幣是一堆被操縱的垃圾，因為比特幣價格升到 2 萬美元，及每當比特幣價格急升，總是離不開有人在耍手段欺詐，更指出答案不會是因為宏觀經濟、監管放寬或美元走強等因素影響，而是因為比特幣的市場很小，很易從內部操縱。

文章更形容加密貨幣市場價格變動，有如不受監管的離岸賭場，除了「不要嚇跑傻玩家」之外，賭場幾乎沒有任何規則，指出人們對比特幣的原始價值的興趣仍然很小，更形容影響著比特幣的不是美元，不是利率，而是欺詐手段。透過不受監管的離岸交易所上有數十億美元的無擔保穩定幣，把價格推高並掩蓋所有外部指標，更提到交易所搞亂價格，FTX 是一個很好的例子，幣安Binance 亦多次被發現這樣做。

加密貨幣產業信心恢復需時

CoinShares 策略總監Meltem Demirors 亦認為比特幣上行空間有限，底部可能在 15,000 美元至 20,000 美元之間，最多升至 25,000 美元至 30,000 美元的區間波動，他更警告說，2022 年發生的暴雷事件很大程度地損害了整體加密貨幣產業、資產類別聲譽，認為市場信心的恢復仍需要一段時間。

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欄名 : 虛幣風雲

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