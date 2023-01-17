2023年亞洲成經濟重啟贏家 將現強勁周期復甦

儘管面臨環球經濟放緩的宏觀環境挑戰，亞洲經濟體繼續展現強大韌性，區內基本因素強勁，足以抵禦經濟衰退風險。於2023年，我們預期亞洲（日本以外）國內生產總值增幅優於許多發達市場。中國內地、香港及澳門放寬防疫限制的速度及經濟重啟步伐亦較預期快，並加大對房地產板塊的融資支持，將於2023年推動強勁的周期復甦。

亞洲將成經濟重啟贏家

根據世界旅遊及旅行理事會估計，旅遊業在2023年對亞太區國內生產總值的貢獻將恢復至疫前水平。我們預期在未來數月，中國內地接種疫苗加強劑的長者將增加，進一步加快經濟重啟步伐。隨着多個北亞經濟體放寬控疫政策，預期亞洲將成經濟重啟贏家，當中亞洲的旅遊、航空、款待、飲食、澳門博彩，以及大眾消費板塊的優質行業龍頭將受惠。市場預期2023年中國內地第二季後消費需求復甦，也有利中國科網龍頭的電子商務和線上遊戲板塊的股票和債券。

東南亞應繼續受惠海外遊客流入及蓬勃的旅遊業發展，我們預期中國內地放寬防疫限制利好東南亞增長前景。東盟股市於2022年錄得最強勁的盈利增長，預期這股趨勢將於2023年延續。經濟重啟持續、供應鏈重置以及強勁的消費支出亦有利東盟發展。東盟經濟體表現強韌，成為推動亞洲經濟增長的重要因素。

東盟經濟動力堅穩

過去十年，東盟經濟體持續降低槓桿水平及作出基建投資，當地企業亦建立了強韌的基本實力，加強了資產負債狀況，令東盟足以應對環球經濟下行及美國利率高企的不利因素。

此外，通過簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》令東盟經濟更緊密融合，為東盟帶來不少新機遇。於2018年至2021年間，中美爆發貿易戰，東盟成為美國進口貨物貿易額百分比變化的大贏家。加上，東盟地區人口年輕，中產階級崛起，令當地消費市場活躍，在去全球化趨勢下賦予該區獨特的競爭優勢。

在一眾東南亞國家中，印尼及泰國的消費需求暢旺，經濟動力最為堅穩。與以往水平及其他地區市場相比，印尼股市估值依然具備吸引力。在盈利方面，我們認為市場低估泰國市場的前景。

亞洲淨零轉型的機遇

為捕捉亞洲加快淨零轉型下的機遇，另一個值得留意的投資主題是亞洲綠色轉型。當中包括區內能源轉型及自主、綠色基建發展和新能源汽車科技創新趨勢。 當中我們看好太陽能、風能及綠色氫能的可再生能源設備製造商、智能電網製造商及電動車供應鏈領先企業。世界銀行估計，中國需要就能源轉型、綠色基建及技術作出高達17萬億美元的投資，才能於2060年前達成碳中和目標。

此外，電動車現時佔中國內地新車銷售的三分之一，純電動車企業、部分傳統的代工生產商及電池企業應會取得優勢。我們期望，中國內地可於2023年前將每年的太陽能裝置容量提高至115千兆瓦，並於2025年前維持15%的複合年增長率，將容量增加至150千兆瓦。

亞洲優質債券

最後，就美國利率周期見頂和通脹放緩，同時考慮到2022年亞洲信貸市場收益率顯著回升，有利亞洲優質企業債券，包括高評級的香港企業債券、中國內地的電訊、媒體與科技(TMT)債券，以及印尼主要貨幣債券。由於香港加快對外開放，我們偏好零售及房地產業的投資級別債券。煤炭價格上行，印尼的財務狀況改善，印尼的投資級別準國債繼續展現出吸引的息差機遇。在利率波動的市況下，我們偏好短至中存續期的亞洲投資級別債券，並預期該類債券的價格波幅低於長年期企業債券。



【關於作者】何偉華為滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監，同時擔任亞洲區投資委員會成員，負責制訂亞洲區投資策略。他的主要職責亦包括為私人銀行及財富管理客戶推動各類資產類別的主題投資產品。

【關於滙豐環球私人銀行】分享私人銀行業的未來發展趨勢，深入淺出地帶出財富管理及智慧傳承的規劃藍圖，以及家族企業可持續經營的實踐策略，並探討如何透過不同產品及解決方案，以滿足包括資產增值、世代傳承、新世代思維、慈善公益、家族辦公室、信託基金等需求。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經