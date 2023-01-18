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滙豐簽賬滿$300 賺高達$128「獎賞錢」 AEON福祿壽自選組合低至24折 電器/傢俬/廚具

精明消費 07:30 2023/01/18

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 滙豐：信用卡簽賬滿300元 賺高達128元「獎賞錢」

即日起至2023年2月5日，只要憑滙豐信用卡每次在本地餐飲，不論堂食或網上訂單，單一簽賬滿港幣300元，即可參加滙豐Reward+小遊戲一次，即時賺取高達128元「獎賞錢」。

滙豐Reward+小遊戲毋須額外登記，依照以下步驟，即玩即賞：

  • 登人滙豐Reward+，並前往「禮遇」頁面
  • 參加小遊戲，保證人人有賞，最少可賺$8「獎賞錢」
  • 所有獎賞將會以「獎賞錢」形式發放，並會自動存人您的信用卡賬戶

詳情可參閲：按此

2. AEON：福祿壽自選組合價低至24折 電器/傢俬/廚具

即日至2月12日，AEON推出福祿壽自選組合，低至24折，1個組合價買3件產品，今年有人氣Dyson Supersonic風筒、TOSHIBA蒸氣烤焗水波爐、PhilipsRO智能純淨飲水機和OTO按摩椅。自選組合以一個價錢俾你係各「福」、「祿」、「壽」組中任選1款產品，換言之1個組合價可以買到3件電器/傢俬/廚具。

組合詳情可參閲：按此
購買傳送門：按此

    點擊圖片放大

3. 点点綠：買新鮮水果滿80元 即享9折

点点綠進行賀年優惠，即日起至1月21日，只要購買新鮮生果折實滿80元或以上，即可享9折優惠。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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