【Netflix劇集】占士邦再展天才偵探本色 《神探白朗：抽絲剝繭》暗諷荒唐富豪

▲ 神探白朗：抽絲剝繭》在Netflix上架。

近年荷里活許多打正旗號的偵探推理電影，都令人失望，如去年《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）便劣評如潮。反而2019年的《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）在沒有打鑼打鼓宣傳下，卻贏盡口碑，更被影迷奉為「神片」。相隔4年，續集《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion：A Knives Out Mystery）在Netflix上架，水準依然未有跌Watt。

由「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的《神探白朗》，首集星光熠熠，但沒有金玉其外，劇本布局巧妙，令人拍案叫絕。續集《抽絲剝繭》獲Netflix以4.69億美元合約爭取播放權，近日上架後同樣大受好評，在外國多個電影頒獎禮獲獎，並角逐金球獎喜劇組最佳電影和最佳男主角，在香港的Netflix亦登上人氣榜首位。

今次的演員陣容不比上集遜色，丹尼爾基克以外，另有愛德華諾頓（Edward Norton）、姬韓遜（Kate Hudson）、《銀河守護隊》的戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）等，大提琴家馬友友亦粉墨客串，最驚喜是曉格蘭特（Hugh Grant）演神探白朗的同居男友，亦是在電影內把這個角色的同志身份確認。

▲ 神探白朗：抽絲剝繭》

故事背景設在現代的《神探白朗》系列，被影評形容不乏對現實的回應，如首集將角色困在一間豪華大屋內，自視甚高的一家人勾心鬥角，就被指暗諷特朗普時代的白人精英主義。而今次《抽絲剝繭》故事時空清楚設定在2020年，角色最初出場都要戴上口罩，便展現在疫情下世界陷入的亂局。而劇情由愛德華諾頓演的超級商家，設下私人宴會，舞弄財雄勢大，亦如對近年科技界富豪的荒唐行為作出嘲諷。

布局精采

偵探推理片首先要設計一個困局，令涉案的角色陷入糾纏不清的關係，增加懸疑成分。《抽絲剝繭》便把一眾角色安排在希臘一個度假小島上，眾人因為受富商的邀請，來參加一個「誰是兇手」的遊戲，可是最後弄假成真，豪華派對變成血案現場，適逢其會的神探白朗再次展現天才的查案手法，找出背後真相。

《神探白朗》着重布局，也必然有出人意表的結局，但電影優勝的地方，是沒有為扭蹺而扭蹺，以至在中段更不介意讓觀眾猜到誰是真兇，影片更為注重以不同的主角視點，重現事實的真相。

▲ 曉格蘭特客串。

結構獨特

在電影上半段，主要由意外地介入這場豪華派對的白朗，去觀察派對中所有人的利害關係；到富豪設計的遊戲竟然真的出現死亡事件，下半段由幾個主要嫌疑人的角度，再重整不同的故事方向，令觀眾發現原來之前已經看過的畫面早埋有玄機，或刻意誤導觀眾轉移視綫。

這種敘事結構令觀影過程大為有趣，也更佩服編導的處理，比起其他推理電影，由主角口中突兀地講出來龍去脈，無疑更為高明。

記者：陳家昌