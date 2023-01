【Netflix劇集】占士邦再展天才偵探本色 《神探白朗：抽絲剝繭》暗諷荒唐富豪

▲ 神探白朗:抽絲剝繭》在Netflix上架。

近年荷里活許多打正旗號的偵探推理電影,都令人失望,如去年《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)便劣評如潮。反而2019年的《神探白朗:福比利大宅謀殺案》(Knives Out)在沒有打鑼打鼓宣傳下,卻贏盡口碑,更被影迷奉為「神片」。相隔4年,續集《神探白朗:抽絲剝繭》(Glass Onion:A Knives Out Mystery)在Netflix上架,水準依然未有跌Watt。

由「占士邦」丹尼爾基克(Daniel Craig)主演的《神探白朗》,首集星光熠熠,但沒有金玉其外,劇本布局巧妙,令人拍案叫絕。續集《抽絲剝繭》獲Netflix以4.69億美元合約爭取播放權,近日上架後同樣大受好評,在外國多個電影頒獎禮獲獎,並角逐金球獎喜劇組最佳電影和最佳男主角,在香港的Netflix亦登上人氣榜首位。

今次的演員陣容不比上集遜色,丹尼爾基克以外,另有愛德華諾頓(Edward Norton)、姬韓遜(Kate Hudson)、《銀河守護隊》的戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)等,大提琴家馬友友亦粉墨客串,最驚喜是曉格蘭特(Hugh Grant)演神探白朗的同居男友,亦是在電影內把這個角色的同志身份確認。

故事背景設在現代的《神探白朗》系列,被影評形容不乏對現實的回應,如首集將角色困在一間豪華大屋內,自視甚高的一家人勾心鬥角,就被指暗諷特朗普時代的白人精英主義。而今次《抽絲剝繭》故事時空清楚設定在2020年,角色最初出場都要戴上口罩,便展現在疫情下世界陷入的亂局。而劇情由愛德華諾頓演的超級商家,設下私人宴會,舞弄財雄勢大,亦如對近年科技界富豪的荒唐行為作出嘲諷。

布局精采

偵探推理片首先要設計一個困局,令涉案的角色陷入糾纏不清的關係,增加懸疑成分。《抽絲剝繭》便把一眾角色安排在希臘一個度假小島上,眾人因為受富商的邀請,來參加一個「誰是兇手」的遊戲,可是最後弄假成真,豪華派對變成血案現場,適逢其會的神探白朗再次展現天才的查案手法,找出背後真相。

《神探白朗》着重布局,也必然有出人意表的結局,但電影優勝的地方,是沒有為扭蹺而扭蹺,以至在中段更不介意讓觀眾猜到誰是真兇,影片更為注重以不同的主角視點,重現事實的真相。

結構獨特

在電影上半段,主要由意外地介入這場豪華派對的白朗,去觀察派對中所有人的利害關係;到富豪設計的遊戲竟然真的出現死亡事件,下半段由幾個主要嫌疑人的角度,再重整不同的故事方向,令觀眾發現原來之前已經看過的畫面早埋有玄機,或刻意誤導觀眾轉移視綫。

這種敘事結構令觀影過程大為有趣,也更佩服編導的處理,比起其他推理電影,由主角口中突兀地講出來龍去脈,無疑更為高明。

記者:陳家昌