  • 12°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 20:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑

博客 19:25 2023/01/16

分享：

分享：

農曆新年送禮，又有多一個選擇。

農曆新年將至，軒尼詩與當代藝術家嚴培明合作，推出V.S.O.P及X.O限量干邑。

表現主義藝術家嚴培明，向以其動物和名人肖像畫而聞名。今次特別為軒尼詩繪製一幅名為《大賽》(The Great Race) 6米x 3.5 米巨型畫作。十二生肖動物並駕齊驅，傳達自由、包容和希望的訊息。嚴培明首次涉足新的色調：以干邑的琥珀色、橙色、赤褐色和酒紅色作為主調。

嚴培明表示作品的真正主題不是一種生肖動物，他希望能專注於光線變化：「當你把一瓶干邑放在陽光下時，它的色調變化非常豐富。我想描繪干邑，但光才是這幅畫的真正色彩。」

表現主義藝術家嚴培明，為軒尼詩繪製一幅名為《大賽》的畫作。（圖片：酒莊提供）

軒尼詩推出的V.S.O.P及X.O農曆新年限量版，將採用這幅藝術作品的元素，凡於推廣期間在指定零售酒窖購買軒尼詩系列滿$3,000，即可於美麗華集團旗下5間餐廳包括中環國金軒、翠亨邨（尖沙咀、中環及銅鑼灣分店）及JAJA享用價值$500軒尼詩美食體驗。

此外，軒尼詩亦與法國名瓷品牌Maison Bernardaud合作，推出以手工裝飾的百樂廷酒瓶（1公升），全球限量 888瓶。香港地區將限量發售36瓶，並只限私人客戶訂購，如有查詢，請聯絡privateclients@mhdhk.com。

V.S.O.P及X.O查詢：Watson's Wine（2526 2832）

    點擊圖片放大
開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

威士忌收藏家鍾情六七十年代舊酒 逾400瓶珍藏投資夠買一層樓
2022/09/09
威士忌收藏家鍾情六七十年代舊酒 逾400瓶珍藏投資夠買一層樓
Alsace Rocks!大師班解構　法國阿爾薩斯葡萄酒的4個誤解
2022/10/16
Alsace Rocks!大師班解構　法國阿爾薩斯葡萄酒的4個誤解
葡萄酒達人推介Chablis白酒 4個級別配襯不同歌曲
2022/10/24
葡萄酒達人推介Chablis白酒 4個級別配襯不同歌曲

你可能感興趣

威士忌收藏家鍾情六七十年代舊酒 逾400瓶珍藏投資夠買一層樓
19:05 2022/09/09
威士忌收藏家鍾情六七十年代舊酒 逾400瓶珍藏投資夠買一層樓
Alsace Rocks!大師班解構　法國阿爾薩斯葡萄酒的4個誤解
22:26 2022/10/16
Alsace Rocks!大師班解構　法國阿爾薩斯葡萄酒的4個誤解
葡萄酒達人推介Chablis白酒 4個級別配襯不同歌曲
11:33 2022/10/24
葡萄酒達人推介Chablis白酒 4個級別配襯不同歌曲

最新專欄文章 更多

意大利超級初創電動車　145萬AEHRA SUV馬力達800匹
今日
意大利超級初創電動車　145萬AEHRA SUV馬力達800匹
The North Face新春登山行大運　兔子迷彩圖案新年別注上架
2023/01/13
The North Face新春登山行大運　兔子迷彩圖案新年別注上架
Dior Men首飾設計師在港開專門店　Ambush潮牌中環駕到
2023/01/06
Dior Men首飾設計師在港開專門店　Ambush潮牌中環駕到
勞斯萊斯1,338萬奢華房車　長軸版Phantom Series II
2023/01/05
勞斯萊斯1,338萬奢華房車　長軸版Phantom Series II
435.8萬賓利Bentayga長軸距版　首創自動溫感航空座椅
2022/12/30
435.8萬賓利Bentayga長軸距版　首創自動溫感航空座椅
軒尼詩 農曆新年 生肖 品牌 飲食資訊 餐廳 法國

下一篇文章

意大利超級初創電動車　145萬AEHRA SUV馬力達800匹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

意大利超級初創電動車　145萬AEHRA SUV馬力達800匹
意大利超級初創電動車　145萬AEHRA SUV馬力達800匹
移民前的心理準備及起動資金 一家四口要預留幾多應急錢？
移民前的心理準備及起動資金 一家四口要預留幾多應急錢？
居屋2022按揭指南 綠表白表居屋按揭申請 信貸評級與按揭利率
居屋2022按揭指南 綠表白表居屋按揭申請 信貸評級與按揭利率
The North Face新春登山行大運　兔子迷彩圖案新年別注上架
The North Face新春登山行大運　兔子迷彩圖案新年別注上架
社會責任及職場多元成市場趨勢　企業如何在2023年突圍而出？
社會責任及職場多元成市場趨勢　企業如何在2023年突圍而出？
【安心出行】商業價值逾20億元 因「原罪」放棄 「智方便」能像「安心出行」普及嗎？
【安心出行】商業價值逾20億元 因「原罪」放棄 「智方便」能像「安心出行」普及嗎？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款