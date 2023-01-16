軒尼詩夥拍藝術家嚴培明 推出限量版干邑

▲ 農曆新年送禮，又有多一個選擇。

農曆新年將至，軒尼詩與當代藝術家嚴培明合作，推出V.S.O.P及X.O限量干邑。

表現主義藝術家嚴培明，向以其動物和名人肖像畫而聞名。今次特別為軒尼詩繪製一幅名為《大賽》(The Great Race) 6米x 3.5 米巨型畫作。十二生肖動物並駕齊驅，傳達自由、包容和希望的訊息。嚴培明首次涉足新的色調：以干邑的琥珀色、橙色、赤褐色和酒紅色作為主調。

嚴培明表示作品的真正主題不是一種生肖動物，他希望能專注於光線變化：「當你把一瓶干邑放在陽光下時，它的色調變化非常豐富。我想描繪干邑，但光才是這幅畫的真正色彩。」

▲ 表現主義藝術家嚴培明，為軒尼詩繪製一幅名為《大賽》的畫作。（圖片：酒莊提供）

軒尼詩推出的V.S.O.P及X.O農曆新年限量版，將採用這幅藝術作品的元素，凡於推廣期間在指定零售酒窖購買軒尼詩系列滿$3,000，即可於美麗華集團旗下5間餐廳包括中環國金軒、翠亨邨（尖沙咀、中環及銅鑼灣分店）及JAJA享用價值$500軒尼詩美食體驗。

此外，軒尼詩亦與法國名瓷品牌Maison Bernardaud合作，推出以手工裝飾的百樂廷酒瓶（1公升），全球限量 888瓶。香港地區將限量發售36瓶，並只限私人客戶訂購，如有查詢，請聯絡privateclients@mhdhk.com。

V.S.O.P及X.O查詢：Watson's Wine（2526 2832）

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