【旅行優惠】Mastercard泰國新加坡旅遊 酒店觀光交通優惠一覽 Uber Taxi往返機場減$50

新年短假期計劃外旅，到外地避開的寒冷的冬天，具熱帶風情的東南亞正是好選擇，泰國政府再次修訂防疫措施，全面回復疫情前的安排，入境泰國不必再出示疫苗接種證及病毒檢測結果，而香港入境新加坡，若未有接種兩劑疫苗者，雖然需提供出發前 48 小時內核酸檢測陰性證明代替，但兩地零針人士亦能入境。計劃行程出發遊新加坡或泰國，Mastercard亦提供不少優惠，包括酒店觀光交通，令旅程更方便及優惠。

新加坡

急不及待想到外地慶祝農曆新年，新加坡擁多姿多彩的景點和節目，可滿足大家對休閒娛樂的願望和需求，可謂與別不同的旅遊聖地。Mastercard提供聖淘沙及新加坡纜車交通飲食等優惠。

聖淘沙

聖淘沙距離距離新加坡中心商業和購物區不到15分鐘路程，預訂聖淘沙島巴士之旅可享9折優惠(有效期至2024年3月31日)

新加坡纜車

從海拔100米處欣賞迷人的鳥瞰景觀，並享用四道菜北歐菜單，升級您的私人纜車之旅購買來回套票可享8新元優惠 有效期至2024年3月31日，訂購空中纜車用餐可享9折優惠 (有效期至2023年3月31日)

泰國

香港旅客熱衷於前往泰國，盡情放鬆身心靈，最喜歡就是體驗度假村和水療，在泰國Mastercard亦有以下優惠:

Diamond Cliff Resort & Spa

在酒店美麗的客房和套房俯瞰安達曼海，並在四間美味的餐廳享用來自世界各地的美食官網預訂尊享85折優惠，套票除外尊享水療8折優惠尊享餐飲8折優惠 (有效期至2023年2月14日)

布吉島洲際度假村

作為最寧靜的度假勝地之一，設計融合了現代及傳統的泰國特色，設有221間客房、套房及別墅。消費滿10,000泰銖或以上可享10%現金回贈 (有效期至2023年3月31日)

納卡島水療度假酒店（布吉島）

欣賞椰林、象牙色沙灘和石灰岩懸崖，消費滿10,000泰銖或以上可享1,000泰銖現金回贈 (有效期至2023年3月31日)

Uber Taxi往返國際機場減$50

憑Mastercard World及World Elite，於今年一月乘搭Uber Taxi往或返香港國際機場可享港幣50元優惠一次(有效期至2023年1月31日)

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