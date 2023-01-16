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【Netflix韓劇】《黑暗榮耀》網上熱爆 宋慧喬做冷血復仇女神演技獲讚

博客 21:43 2023/01/16

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由宋慧喬主演的 Netflix 熱播劇《黑暗榮耀》，以校園欺凌為題，講述受害者復仇的故事。

要說現在最多人討論的韓劇，由宋慧喬擔正女主角的復仇劇《黑暗榮耀》敢說第二，沒人敢認第一。喬妹離婚後的第二部作品，一洗過往或甜美或感人的愛情劇女主角人設，以暗黑沉重的風格令人充滿新鮮感，劇中冷酷中帶瘋狂的多層次演繹，更令網民大讚演技完勝前夫宋仲基。

《黑暗榮耀》由宋慧喬搭擋小鮮肉男演員李到晛，劇情講至對方願意為她一起復仇。（Netflix劇照）

《黑暗榮耀》由宋慧喬搭擋小鮮肉男演員李到晛，她飾演的文同珢，自小遭受校園欺凌，被三女兩男同學終日折磨，不只拳打腳踢，更以滾燙的捲髮器燙遍手腳和身體。因欺凌者來自權貴家庭，即使曾向老師及警察求救都得不到幫助，甚至反被虐打。最終退學的她只能靠自己身兼數職維生，受盡生活及舊患的折磨，從此訂下長達18年的復仇大計。

一身黑衣冷酷造型的宋慧喬，化身復仇女神，向當年加害者以牙還牙。（Netflix劇照）

劇集節奏明快，喬妹的復仇同時向當年5人展開，令人看得過癮痛快。有別於以往韓國復仇劇的狗血風格，劇中角色的手段令人心寒且計劃周詳，不只向當年欺凌者的無辜子女埋手，更以各種威脅勒索令對方就範，出手可謂快狠準，讓不少網民大呼只有8集不足夠，更稱緊湊劇情讓人一晚即追完，掀起網上一片討論熱潮。

氣氛刺激且心寒

劇中飾演最壞欺凌者朴涎鎮高中時期的演員辛叡恩，被韓國觀眾指其笑容邪惡，令人心寒。（Netflix劇照）

校園暴力或復仇在韓劇裏算是常見題材，不過《黑暗榮耀》特別的氛圍，讓當中的殘酷帶有一種優雅感。編劇、導演在寂靜的布局中，搭配宋慧喬蒼白且一身黑的衣着，讓復仇更顯一種高冷和脫俗的感覺，令人彷彿看到劇中喬妹說的「跳着行刑舞的劊子手」，給觀眾既刺激卻又心寒的體驗。

劇集節奏明快，宋慧喬的復仇同時向當年5人展開，令人看得過癮痛快。（Netflix劇照）

劇中喬妹率先向當年包庇欺凌者，虐打她的班主任下手，笑着讓老師在兒子面前原形畢露，不用真正捏着對方的脖子，就足以令其得到最痛苦的結局。當那位無良老師看着笑容燦爛的喬妹，臉上表情迅即驚嚇夾雜憤怒，無恥的嘴臉令人邊看邊罵抵死。

劇集第二季的上架日期雖未確定，但據消息指已定為今年3月，屆時必定再掀一輪追劇潮！

作者、責任編輯：王嵐

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撰文 : 王嵐

欄名 : 型男玩物誌

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