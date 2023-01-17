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2023年要改的6大理財壞習慣 少吃垃圾食品都有幫助？購物毋需延長保用期

個人增值 08:30 2023/01/17

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進入新年，當然要反省過去，改掉壞習慣，做好健康理財規劃。據The Washington Post引述諮詢公司Gallup poll在2022年末調查指，7成美國成年人都會選擇做新年規劃。2022年有哪些壞習慣不能帶到2023年？以下將列舉6大理財壞習慣，檢視自己財務習慣。

6大理財壞習慣

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1.購買很多垃圾食品
飲食選擇不當將會導致很多身體疾病，進食過多垃圾食品會增加肥胖症、心臟病和糖尿病等嚴重健康疾病風險。而未來為醫治這些疾病也會產生很大開銷，新年應改變飲食習慣，有益自己健康和財務狀況。

2.外出就餐過多
如果將一年内外出就餐的所有花費加總，可以發現這又是一筆龐大的費用。而其實這筆費用可以適當縮減，多點自己煮飯，節省的資金可以用於償還債務、增加應急基金或增加退休儲蓄。少出去食兩次飯，就能減輕財務壓力，資金也能更靈活調配。

3.自動扣費賬單過多
其中很多人忽略的費用是電子服務的訂閲費，例如每月聼音樂的App訂閲費、記賬App訂閲費或某些知識頻道訂閲費等。很多人為避免忘記付款從而累積賬單，會選擇使用自動扣費服務。但自動扣費服務的弊端是久而久之，很多長時間不使用的服務忘記取消，從而產生這筆多餘的額外支出。新的一年應該改掉這個壞習慣，及時取消不必要的服務，定期管理自動扣費服務。

4.怕維修費用
通常電子產品或汽車等都有保修費用，很多人因擔心後期設備損壞，要支付昂貴的維修費用，所以在購買產品的同時，會選擇購買那些不一定用得上的延長保修計劃，例如，每次購買Apple產品後，都會被詢問是否需要同時購買Apple Care服務以保障產品。據The Washington Post引述消費報告指，這些計劃很少物有所值，更應該做好維修預算，節省維修費用。

5.背負信用卡債務
美聯儲加息步伐未止，利率繼續上調，即債務利率也會繼續攀升，意味著如果背負信用卡債務，來年將要支付更多利息，加重債務壓力。所以新的一年，應該盡可能減少背負更多信用卡債務。

6.謹慎投資加密貨幣
最後，在投資方面，2022年最大幣圈事件莫過於最大加密貨幣交易所FTX爆煲，其創辦人Sam Bankman-Fried涉嫌多項金融罪被捕。加密貨幣領域因缺乏嚴謹監管機制，仍存很多投資風險，對不成熟投資者可能是財務災難，應該更謹慎對待。
 

 

責任編輯：梁政琪

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