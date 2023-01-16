【冬日服飾】禦寒羽絨、運動品牌開倉合集 Columbia低至7折 Superdry、FILA最平$200有找

近日天氣寒冷，計畫到戶外或落雪的地方旅行，但發現衣櫃仍少幾件禦寒衣物? 適逢寒流襲港，希望以抵價搜購新衫及新鞋，不妨到開倉市集，選購心水服飾。現在多個開倉都有各款潮流品牌，包括Addidas、Nike、Reebook、Columbia多款户外運動服及保暖衣物、登山鞋等，更是多買多優惠。臨近新年，眼見喜歡的新衫及新鞋價錢相宜，大家可與家人朋友一起趁機掃筍貨，搜購平日做運動及休閒新穿搭。

1.馬拉松便服及運動名牌開倉 x Geox 開倉

尖沙咀開倉展銷1月13至18日，新裝新鞋賀新春精選運動鞋、運動及休閒服飾，精選貨品買2件額外8折 ，買3件額外7折。品牌包括: Nike、Adidas、New Balance、Reebok、Champion及Vans等，同場還有Geox 鞋履及休閒服飾低至3折Arena 及 Speedo 推出週末限定大優惠，立即看圖內優惠價錢、開倉地點詳情:

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2.荔枝角運動品牌服飾開倉

荔枝角亦有運動品牌服飾開倉，Boomsale推出快閃品牌折扣優惠，SUPERDRY, FILA, ELLESSE, 8848 ALTITUDE 四大品牌低至$100起，英國品牌Superdry罕見半價，FILA迷彩系列低至$190，瑞典品牌童裝雪服8848 ALTITUDE低至$590，聲稱採用高科技防水、防風、透氣面料，助小朋友保暖。

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另外，同場亦有Reebok超值運動裝$79，適合做Gym及Yoga的女仔，優惠至1月21日。即看圖及荔枝角開倉地址詳情:

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荔枝角開倉日期由即日起至2023年1月21日，營業時間為一至日12:00pm-20:30pm

3.戶外服飾專門店低至3折

戶外服飾專門店HOTDOT推出多款優惠，Columbia、Gregory、Doughnut等品牌精選貨品低至3折，亦見網店折扣Columbia有低至7折，憑學生証購買GREGORY背囊或袋類，亦可享低至8折優惠。

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