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海馬牌新年優惠 多款床品低至4折  「港鐵即時賞」問答 賺積分換免費車程

精明消費 07:30 2023/01/17

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海馬牌：新年優惠 多款床品低至4折 

新年新氣象，係時候更換床品，海馬牌推出新年優惠，多款產品低至4折發售，床笠枕袋套裝低至87元，珊瑚枕6折扣後低至69元。

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2. MTR Mobile：「港鐵即時賞」問答 賺積分換免費車程

港鐵推出兔年限定「港鐵即時賞」活動，在1月18日、1月20日，MTR Mobile登記用戶只要參加「港鐵即時賞」並答對問題，每次即可獲得100MTR分，答對三條問題總共可賺高達300MTR分，可以用作換取免費車程及其他精彩禮遇。

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3. 永安百貨：賀年佳品推介 買滿600元獲贈利是封

即日起至2月5日，永安百貨推出賀年佳品優惠，包括賀年送禮食品、新年大掃除用品、寢室新床品及新年必備新衫。即日起至1月21日，纍積購物滿600元，更可獲贈永安利是2包。

    點擊圖片放大
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撰文：hket小編

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