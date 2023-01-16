【農曆新年2023】5大品牌電腦新年優惠 HP新年開倉低至1折/Samsung福袋總值$6000

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【農曆新年2023】新年唔一定派實體利是！ 派e利是贏$16,888現金獎 / 足金財神（不斷更新）
新年將至，當然要送舊迎新，多個品牌推出2023年智能產品優惠，包括電腦、打印機、手機及手錶等。HP部分產品更低至1折出售，即睇以下5大品牌優惠。
1. HP新年開倉 手提電腦/熒幕/打印機低至1折
HP即日起至1月17日在上水舉行閃購日，即明日就是最後一日。多款全新產品及陳列品均以超低價發售，陳列品最平2,999元就可到手，部分陳列品更有保養。最新第12代Intel筆記簿型電腦只售5,999元(免費升級至16GBRAM) 、23吋全高清屏幕只售999元、打印機699元起、配件18元起，每日還會限量限時加推優惠貨品。
HP上水開倉
日期：即日起～1月17日
時間：11:00～19:00
地點：上水匯Spot 8樓802號舖
2. Samsung智能產品賀年優惠 送福袋總值6000元
踏入2023年，Samsung準備一系列智能產品優惠，同時加送新春福袋，總值高達6000元，新年送禮或送自己的好選擇。即日起至1月19日，人氣摺機 Galaxy Z Flip4 、 Galaxy Watch4 系列及熱賣手提電腦 Galaxy Book2 360 享超抵折扣優惠。
仲有更多新春優惠（官網）：按此
賀年優惠及新春福袋詳情：
Galaxy Book2 Pro 360 限時85折再送福袋價值3,888元 ，包括:
Galaxy Z Flip4 直減1,800元再送福袋總值超過3,380元，包括:
3. Lenovo eShop 電腦新春優惠 消費再送高達500元超市禮券
Lenovo eShop2023新一年買機優惠，手提電腦最平2,499元，熱賣ThinkPad系列低至65折，消費再送高達500元超市禮券。
更多優惠詳情：按此
2023 新一年買機優惠：
4. ASUS華碩新年優惠 25款手提電腦以低至68折發售
華碩官方網店推出新年優惠，即日起至1月25日，多達25款手提電腦將以低至68折優惠價發售，包括Zenbook、Vivobook、ROG及ExpertBook。
買優惠手提電腦，還有豐富禮品：
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5. Microsoft 新年優惠 輸入優惠碼即減高達1000元
Microsoft Connects HK推出多款電子產品新年優惠，輸入優惠碼「HAPPY2023」即可照價再減高達1,000元，購買以下產品更可再送一份神秘禮物。
Microsoft 特約網上商店網址：按此
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欄名 : 消費錦囊