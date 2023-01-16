【農曆新年2023】5大品牌電腦新年優惠 HP新年開倉低至1折/Samsung福袋總值$6000

新年將至，當然要送舊迎新，多個品牌推出2023年智能產品優惠，包括電腦、打印機、手機及手錶等。HP部分產品更低至1折出售，即睇以下5大品牌優惠。

1. HP新年開倉 手提電腦/熒幕/打印機低至1折

HP即日起至1月17日在上水舉行閃購日，即明日就是最後一日。多款全新產品及陳列品均以超低價發售，陳列品最平2,999元就可到手，部分陳列品更有保養。最新第12代Intel筆記簿型電腦只售5,999元(免費升級至16GBRAM) 、23吋全高清屏幕只售999元、打印機699元起、配件18元起，每日還會限量限時加推優惠貨品。

HP上水開倉

日期：即日起～1月17日

時間：11:00～19:00

地點：上水匯Spot 8樓802號舖

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2. Samsung智能產品賀年優惠 送福袋總值6000元

踏入2023年，Samsung準備一系列智能產品優惠，同時加送新春福袋，總值高達6000元，新年送禮或送自己的好選擇。即日起至1月19日，人氣摺機 Galaxy Z Flip4 、 Galaxy Watch4 系列及熱賣手提電腦 Galaxy Book2 360 享超抵折扣優惠。

仲有更多新春優惠（官網）：按此

賀年優惠及新春福袋詳情：

Galaxy Book2 Pro 360 限時85折再送福袋價值3,888元 ，包括:

Galaxy Tab A7 Lite (Wi-Fi) (議零售價港幣1,288元)

按摩槍 (建議零售價港幣598元)

ITFIT HEPA UV-C 空氣淨化器 (建議零售價港幣798元)

送防水電腦保護套﹑藍牙滑鼠及5合1 Type C轉接頭 (總值港幣1,204元)

Galaxy Z Flip4 直減1,800元再送福袋總值超過3,380元，包括:

送透明保護殼(附指環扣) (建議零售價港幣298元)

無線閃充充電板(建議零售價港幣468元)

享港幣500元Galaxy Credit 網上消費額 (網店獨家)

額外Trade-in回贈高達港幣1,500元 ▼ 點擊圖片放大

3. Lenovo eShop 電腦新春優惠 消費再送高達500元超市禮券

Lenovo eShop2023新一年買機優惠，手提電腦最平2,499元，熱賣ThinkPad系列低至65折，消費再送高達500元超市禮券。

更多優惠詳情：按此

2023 新一年買機優惠：

過百電腦最平2,499元

熱賣ThinkPad系列低至65折

消費送高達500元超市禮券，LenovoPRO 或 EDU 會員額外加送100元

任何訂單免費送貨，最快3日收到

免費登記PRO商務/EDU會員再享高達8折折上折 ▼ 點擊圖片放大

4. ASUS華碩新年優惠 25款手提電腦以低至68折發售

華碩官方網店推出新年優惠，即日起至1月25日，多達25款手提電腦將以低至68折優惠價發售，包括Zenbook、Vivobook、ROG及ExpertBook。

買優惠手提電腦，還有豐富禮品：

買Zenbook 14，送送鴻福堂湯券+ASUS 無線滑鼠

買ROG Zephyrus M16，送無線藍牙耳機+ROG 籃球袋

立即選購：按此

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5. Microsoft 新年優惠 輸入優惠碼即減高達1000元

Microsoft Connects HK推出多款電子產品新年優惠，輸入優惠碼「HAPPY2023」即可照價再減高達1,000元，購買以下產品更可再送一份神秘禮物。

Microsoft 特約網上商店網址：按此

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