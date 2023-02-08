【高息短存】虛銀高息吸客 Mox一個月10厘 PAOB 3個月6厘

大家還記得一眾虛擬銀行當初開業時，頻頻推出消費回贈、高息存款以吸客嗎？近日不少虛銀又發動新一輪攻勢，例如匯立銀行在早前大節日推出過逾10厘高息，Mox Bank本周新推1個月10厘高息吸新客，最新有平安壹賬通銀行（PAOB）推3個月6厘的高息。以下為你介紹︰

PAOB存3個月有6厘

平安壹賬通銀行（PAOB）最新宣布，新個人客戶於優惠期內成功開立個人儲蓄戶口、並敘造3個月港幣定期存款，首88,000港元存款可享6%年利率（當中已包括基本利率以及額外利率），期滿後賺息1,280元。

不過，這優惠要留意以下幾點，定存到期後並非一次過取得所賺利息︰

優惠期由今年2月8日至3月31日

優惠包括3個月存期的基本利率（以2月8日為例是3.35厘）及額外利率

只有首88,000港幣可獲贈額外利息

額外利息(如有)在定存到期後4至6星期才存入帳戶

Mox Bank新客戶10厘

一向只推高息活期的Mox Bank，最新推出定期存款產品，客戶可以低至1港元在App上開立定期存款，Mox更聲稱免收任何提前取款費用。而該行亦推出新客戶優惠，由2023年2月6日至28日，新客戶以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內設定1個月港元定期存款，即享有額外9.7%年利率。連同0.3%基本年利率，新客戶可享合共10%年利率。

不過，這優惠只適用於5萬港元或以下的有關定期存款，以上限5萬元計，1個月可賺息約416元。

傳統銀行10厘高息

銀行瘋搶超短期存款，中銀香港推出1星期18厘的驚人高息，條件是要經該行派發電子利是；星展銀行則重推1星期10厘的新資金定存；而虛銀Mox Bank也加入戰團，新推不同存期的定期存款，當中1星期存息有推廣，新客戶以專屬優惠碼開戶，最高有10厘年利率。雖然上述的優惠都屬超短存期，但都並非要求兌換資金，省卻滙兌成本及風險，如果讀者清楚了解條件，不妨做個超短期存款，最多1星期速賺約972元。

星展1星期10厘 3大條件

星展去年底曾推出1星期10厘高息，一度惹起熱話，今日宣布再次推出，推廣期至3月31日，並適用於港元及美元，但有以下條件︰1)必需為星展豐盛理財客戶；2)必需先經分行認購結構性投資產品單筆交易達50萬港元；3)再存入相同金額的新資金(即最少50萬港元)才有1星期10厘年利率。

星展指出，如果以50萬港元計算，1星期10厘，可速賺息約972元。而完成推廣後，客戶會自動登記參加星展e$aver存款推廣，可享高達5%額外活期年利率。

中銀派電子利是有18厘

中銀香港則宣布，客戶經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利是，均可於2023年2月10日至28日期間，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬港元或以上，開立「特優定期存款（電子利是）」，7天港元定期存款年利率高達18% 。每名合資格客戶於上述推廣期內只可享受此定期存款優惠一次，存款金額上限為10萬港元。

目前大行的高息短存多數要求兌換資金，例如恒生的10.9厘、滙豐的10厘及渣打的8厘，都要求經該行從其他貨幣轉換為港幣才可開立。但中銀的18厘優惠條件則不同，是新春期間的電子利是優惠。如果以存款上限10萬元計，1星期18厘，可賺息約345元。

年近歲晚，銀行搶奪短期資金，以下列出目前3個超短存期的高息之選，包括1星期、1個月及2個月存期︰

超短存期高息之選

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需注意，以上高息定存的存期都是超短的，而利息都是以「年利率」顯示的，因此計算實際賺息金額時，要以年利率，去計算只做7天存期的利息，如果以恒生銀行的10.9厘為例，用其起存門檻1萬港元計算，實際7天賺息只有約20元。即使以20萬元去計算，在滿足了一系列條件後（例如指定理財戶口、兌換資金等）才賺息300多元，而且還未有計算經銀行兌換貨幣的差價及成本。

這也是短期存款最需要小心的地方，雖然息率高，但實賺計算的利息不多，而且條件也與較長存款的不同。讀者切記不可被簡單的標題所吸引，如小心計算實際成本及利息。

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