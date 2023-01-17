【定期存款】銀行瘋搶短期資金 星展重推10厘高息 1周速賺息千元 中資行驚現1星期18厘

銀行瘋搶超短期存款，匯立銀行的1個月9.8厘在昨晚快閃後，目前已滿額，但日後有可能隨時再推出。而中銀香港則推出1星期18厘的驚人高息，條件是要經該行派發電子利是；星展銀行則重推1星期10厘的新資金定存。雖然中銀及星展的優惠都屬超短存期，但都並非要求兌換資金，省卻滙兌成本及風險，如果讀者清楚了解條件，不妨做個超短期存款，1星期速賺約972元。

星展1星期10厘 3大條件

星展去年底曾推出1星期10厘高息，一度惹起熱話，今日宣布再次推出，推廣期至3月31日，並適用於港元及美元，但有以下條件︰1)必需為星展豐盛理財客戶；2)必需先經分行認購結構性投資產品單筆交易達50萬港元；3)再存入相同金額的新資金(即最少50萬港元)才有1星期10厘年利率。

星展指出，如果以50萬港元計算，1星期10厘，可速賺息約972元。而完成推廣後，客戶會自動登記參加星展 e$aver 存款推廣，可享高達 5.5%額外活期年利率。

中銀派電子利是有18厘

中銀香港則宣布，客戶經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利是，均可於2023年2月10日至28日期間，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬港元或以上，開立「特優定期存款（電子利是）」，7天港元定期存款年利率高達18% 。每名合資格客戶於上述推廣期內只可享受此定期存款優惠一次，存款金額上限為10萬港元。

目前大行的高息短存多數要求兌換資金，例如恒生的10.9厘、滙豐的10厘及渣打的8厘，都要求經該行從其他貨幣轉換為港幣才可開立。但中銀的18厘優惠條件則不同，是新春期間的電子利是優惠。如果以存款上限10萬元計，1星期18厘，可賺息約345元。

年近歲晚，銀行搶奪短期資金，以下列出目前3個超短存期的高息之選，包括1星期、1個月及2個月存期︰

超短存期高息之選

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需注意，以上高息定存的存期都是超短的，而利息都是以「年利率」顯示的，因此計算實際賺息金額時，要以年利率，去計算只做7天存期的利息，如果以恒生銀行的10.9厘為例，用其起存門檻1萬港元計算，實際7天賺息只有約20元。即使以20萬元去計算，在滿足了一系列條件後（例如指定理財戶口、兌換資金等）才賺息300多元，而且還未有計算經銀行兌換貨幣的差價及成本。

這也是短期存款最需要小心的地方，雖然息率高，但實賺計算的利息不多，而且條件也與較長存款的不同。讀者切記不可被簡單的標題所吸引，如小心計算實際成本及利息。

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