【定期存款】銀行搶短期資金 中資行驚現1星期18厘

（1月17日更新︰匯立銀行的1個月9.8厘快閃已結束）

銀行瘋搶超短期存款，今日有兩間銀行出招，息率都是驚人的超高息，包括1星期18厘及1個月9.8厘。雖然都屬超短存期，且存款額有上限，但以上兩間都並非要求兌換資金，省卻滙兌成本及風險，如果讀者清楚了解條件，不妨做個超短期存款，速賺逾300元。

派電子利是有18厘

中銀香港 （02388） 剛宣布，客戶經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利是，均可於2023年2月10日至28日期間，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬港元或以上，開立「特優定期存款（電子利是）」，7天港元定期存款年利率高達18% 。每名合資格客戶於上述推廣期內只可享受此定期存款優惠一次，存款金額上限為10萬港元。

目前大行的高息短存多數要求兌換資金，例如恒生的10.9厘、滙豐的10厘及渣打的8厘，都要求經該行從其他貨幣轉換為港幣才可開立。但中銀的18厘優惠條件則不同，是新春期間的電子利是優惠。如果以存款上限10萬元計，1星期18厘，可賺息約345元。

虛銀事隔一個月再推快閃高息

另一邊廂，虛擬銀行匯立（WeLab Bank）推快閃定存優惠，1個月存期有9.8厘，屬此存期的全城最高，新舊客戶也可參與，也不限新舊資金，起存額僅10元，存款上限為1萬元。如果以1萬元計，1個月賺息約81元。需留意，匯立的這項優惠只限今天，客戶在目前會隨時見到有配額，如想搶9.8厘高息，或需不時查看。

匯立銀行並非首次推快閃高息定存，該行上月聖誕節期間，曾推出高達12.25厘的高息，似乎想透過類似活動，吸引客戶存放資金在儲蓄戶口，以便隨時捕捉高息機會。

年近歲晚，銀行搶奪短期資金，以下列出目前3個超短存期的高息之選，包括1星期、1個月及2個月存期︰

超短存期高息之選

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需注意，以上高息定存的存期都是超短的，而利息都是以「年利率」顯示的，因此計算實際賺息金額時，要以年利率，去計算只做7天存期的利息，如果以恒生銀行的10.9厘為例，用其起存門檻1萬港元計算，實際7天賺息只有約20元。即使以20萬元去計算，在滿足了一系列條件後（例如指定理財戶口、兌換資金等）才賺息300多元，而且還未有計算經銀行兌換貨幣的差價及成本。

這也是短期存款最需要小心的地方，雖然息率高，但實賺計算的利息不多，而且條件也與較長存款的不同。讀者切記不可被簡單的標題所吸引，如小心計算實際成本及利息。

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