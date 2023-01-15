4個令你後悔的財務決策 心態過份樂觀 沒作最壞打算成最大遺憾

Dana George是美國的金融新聞記者，曾寫過很多金融相關文章。人生總是無法避免出現很多遺憾，最重要是從經歷中得到教訓和啓示，以下是George從自身經驗中得出的4個財務遺憾及從中得出的教訓。



1.在沒準備好之前升級房屋

她回憶道，她的第一套房是在房貸利率高達20%的時候買的，當時她和伴侶都在大學工作，還有個6個月大的兒子，但由於非常擅長存款和理財，他們並沒有選擇貸款買這間屋，但在另一個兒子出生之後，一切都發生了變化。



他們開始考慮孩子們最終要去上學的地方，由於當時所在的地區非常糟糕，所以他們衝動地決定了搬家，她記得當時有制定未來的預算和弄清楚自己能負擔得起什麽，但這個搬家的決定是出於恐懼的。



搬家之後，他們住進了更豪華的房，雖然非常靠近一流的學校，但他們為了負擔這間房，已經變成窮人。每個月付清每一項款項之後，月底基本所剩無幾，甚至連小孩上學的校服都需要貸款，這讓他們感到非常不舒服。



經驗教訓：不要做任何基於恐懼的財務決定，最終的結果往往是不好的。有時住在一個經濟負擔較小的地區，比住在一個較好但經濟負擔較大的地區更好。

2. 背負太多重擔

她説道，他們結婚非常早，意味著要花很多時間在孩子的生活和工作上，每件事情的計劃也非常零散。那段時間生活也非常不快樂，自己和伴侶每天都在為生活奔波，根本沒有時間好好計劃未來。



經驗教訓：放鬆點對自己的生活，所有的事情並不能在一天内就解決。當你發現自己連坐下來好好思考未來財務計劃的時間都沒有，證明生活負擔已經超標。

3.心態過於樂觀

她説道，從前她的想法過於樂觀，看著自己有喜歡的職業，汽車行業也給他們帶來可觀的收入，有快樂的家。這時候也讓她熱愛做財務計劃，但這些計劃都過於樂觀。



根據她妄想的計劃，她們的收入將永遠超過通貨膨脹，美國汽車業將永遠佔據主導地位，報紙業也不會落寞，生活將按計劃進行。但現實並沒有如此樂觀，他們沒有好好規劃自己的退休資金，沒有龐大的應急基金，並且那過於樂觀的預算讓他們每年增加1%的供款，並且隨著時間的推移，他們從事的行業開始處於危險的邊緣。



經驗教訓：現實生活往往沒有這麽樂觀，我們在保持好心態的同時，也不要忘記做好最壞的打算，只有做好周全的準備，才能應對不可預測的未來。

4、不聽取建議

無論多麽成功的人，生活中也要更虛心請教，很多事情往往還是沒有專業的人懂得多。她説道，一旦她當時清楚自己的職業存在風險，她就應該開始研究關於個人理財的一切，要優先考慮儲蓄和投資，並且指定一個切合實際的預算來應對不可測的事情。她一直避免做的事情就是與財務顧問交談，她覺得自己的財務狀況非常尷尬，但她沒有意識到這些起落原本就是生活的一部分，大家都是這樣經歷來的。



經驗教訓：不要害怕尋求幫助，無論你讀了多少書，你都可能會錯過一些非常好的財務建議。

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