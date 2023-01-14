【易賞錢會員】 豐澤新春減價 750件精選產品低至28折 滿額送電影禮券

新一年「兔」氣揚眉，臨近新年，又是時候要把家回復到「見得人」的樣貌，正考慮添置電器改善家居格局?新一年精神爽利，年廿八洗邋遢，可能會想「一洗舊塵」，買更好的吸塵機及洗衣機，顧及健康，又會考慮換部新的空氣淨化器或飲水機，一改新氣象。豐澤推出招財福兔開運團，由即日起至1月29日期間，門市及網店O+O綫下及綫上同步推出豐澤家電「智」齊全新春優惠。

為去舊迎新做好準備，一次過添置新年好物，易賞錢會員更享9大產品種類，超過750款新年好物低至28折，以最抵價錢購入各種新年好物，新春優惠組合$998任選3款產品，開心健康旺全年，超人氣產品優惠則涵蓋各款廚電，Citi信用卡客戶專享HK$1,000簽賬回贈，現金回贈高達一千元，立即看電器折扣優惠價:

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

過年除了家電少不了可愛裝飾，豐澤亦有新年消費額外獎賞，活動期間於豐澤全綫門市或網店購買指定新年推廣產品，即送精美兔年限量掛飾一張，並內附優惠券，可於下次購物時使用。另購買新年精選產品滿$5,000，可獲贈電影禮券一張，如圖所示:

▼ 點擊圖片放大

作者、責任編輯：黃依情

【原文：豐澤新春減價 精選產品低至28折（收費文章）】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App