意大利超級初創電動車　145萬AEHRA SUV馬力達800匹

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社會責任及職場多元成市場趨勢 企業如何在2023年突圍而出？
電動車成為可見將來的車壇主流，加上Tesla的空前成功，令不少新興品牌爭相推出各種新款純電型號汽車，意大利初創公司AEHRA正是當中之一。最近它們便新推出了一款概念SUV，馬力接近800匹，表現應該直逼超級跑車級數。
超跑級表現
廠方暫時並未為新車冠以任何名字，只以AEHRA SUV來稱呼它。從AEHRA官方提供的資料所知，這部SUV的電力，來自車身地台下總容量120kWh的鋰離子電池組，全車共有3個電動摩打、一個驅動前軸、兩個驅動後軸，能獨立為左、右後輪提供動力，所有摩打加起來的總力量為794bhp，這絕對是勁爆的輸出數字。
由於車體將會使用大量輕巧物料製造，AEHRA SUV的車重應可控制在兩公噸以下，就算廠方沒有公布其加速表現，但估計應可在4秒內完成0至100km/h，極速則是電子限制的265km/h；用WLTP模式計算的話，車輛的最大續航距離達800公里。隨着電池技術近年突飛猛進，到車輛在2025年正式投產時，這航程或許又會再進一步提升。
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AEHRA SUV全車長5.1米，以SUV來說車身不算特別長，前/後輪軸距卻足足有3米，假若選擇4座位布局的話，肯定可以讓4個身高超過6呎的人輕鬆舒適地坐下。它的座椅及椅背框架以鋁金屬和碳纖強化樹脂等可再生物料製造，輕巧而堅固，座墊再由意大利的皮革工匠以縫綫縫合。
車上那個名為HMI（Human Machine Interface）的控制台顯示系統，屏幕橫跨整個錶板，行車時，它會降低至不影響駕駛人前望視綫的高度；車輛一旦停定，這顯示屏幕便可大幅度升高，令AEHRA SUV搖身一變成為戲院或辦公室，播放電影或者顯示任何重要電腦資訊。
AEHRA SUV的預計投產年份是2025年，車輛不會作無限量生產，其數字上限為每年25,000部。廠方為車輛定下的售價是15.5萬英鎊（約145萬港元），其目標假想敵將是寶馬iX、平治EQS SUV以及Tesla Model X等高級電動SUV型號。到底AEHRA SUV日後是否真的能如期推出市場，抑或純粹只是另一個以電動車作招徠的眾籌計劃？大家真的要拭目以待。
規格表
英國售價：155,430英鎊（約145萬港元）
車型：4門4/5座位SUV
電池：120kWh 鋰離子電池
最大馬力：794bhp
驅動形式：四輪驅動、3摩打、單速自排
車身體積：5,100 X 2,000（大約）X 1,640mm
前/後輪軸距：3,000mm
車重：低於2,000kg
極速：265km/h（電子限制）
最高續航距離（WLTP）：800km
預計投產年份：2025年
預計年產量：25,000部
查詢：www.aehra.com
撰文 : 道仁
欄名 : 型男玩物誌