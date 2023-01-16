意大利超級初創電動車　145萬AEHRA SUV馬力達800匹

▲ 意大利超級初創電動車推出145萬AEHRA SUV，馬力達800匹。

電動車成為可見將來的車壇主流，加上Tesla的空前成功，令不少新興品牌爭相推出各種新款純電型號汽車，意大利初創公司AEHRA正是當中之一。最近它們便新推出了一款概念SUV，馬力接近800匹，表現應該直逼超級跑車級數。

▲ 意大利初創公司推出的概念車AEHRA，馬力接近 800 匹。

▲ 車頭充滿不同的空氣動力設計，去增加車頭下壓力。

超跑級表現

廠方暫時並未為新車冠以任何名字，只以AEHRA SUV來稱呼它。從AEHRA官方提供的資料所知，這部SUV的電力，來自車身地台下總容量120kWh的鋰離子電池組，全車共有3個電動摩打、一個驅動前軸、兩個驅動後軸，能獨立為左、右後輪提供動力，所有摩打加起來的總力量為794bhp，這絕對是勁爆的輸出數字。

▲ 四扇上掀式車門，相信能夠討好不少潛在買家。

▲ 車身前、後懸位置也極短，乃是 AEHRA SUV 的其中一大設計特色。

由於車體將會使用大量輕巧物料製造，AEHRA SUV的車重應可控制在兩公噸以下，就算廠方沒有公布其加速表現，但估計應可在4秒內完成0至100km/h，極速則是電子限制的265km/h；用WLTP模式計算的話，車輛的最大續航距離達800公里。隨着電池技術近年突飛猛進，到車輛在2025年正式投產時，這航程或許又會再進一步提升。

▲ 設計師為強調車輛的意大利設計背景，特意在 C 柱位置加入了意大利國旗裝飾。

▲ 為了降低車身風阻，左右側鏡也改用了電子鏡頭而非傳統反射鏡。

數碼娛樂平台

AEHRA SUV全車長5.1米，以SUV來說車身不算特別長，前/後輪軸距卻足足有3米，假若選擇4座位布局的話，肯定可以讓4個身高超過6呎的人輕鬆舒適地坐下。它的座椅及椅背框架以鋁金屬和碳纖強化樹脂等可再生物料製造，輕巧而堅固，座墊再由意大利的皮革工匠以縫綫縫合。

▲ 車輛的錶板，根本就是個數碼娛樂和工作平台。

▲ 軚盤形態愈來愈多樣化，控制台上再沒有傳統排檔桿，正是未來電動車的主流設計。

車上那個名為HMI（Human Machine Interface）的控制台顯示系統，屏幕橫跨整個錶板，行車時，它會降低至不影響駕駛人前望視綫的高度；車輛一旦停定，這顯示屏幕便可大幅度升高，令AEHRA SUV搖身一變成為戲院或辦公室，播放電影或者顯示任何重要電腦資訊。

▲ 除了尾燈組外，AEHRA SUV 的車尾基本上再沒有多餘綫條。

AEHRA SUV的預計投產年份是2025年，車輛不會作無限量生產，其數字上限為每年25,000部。廠方為車輛定下的售價是15.5萬英鎊（約145萬港元），其目標假想敵將是寶馬iX、平治EQS SUV以及Tesla Model X等高級電動SUV型號。到底AEHRA SUV日後是否真的能如期推出市場，抑或純粹只是另一個以電動車作招徠的眾籌計劃？大家真的要拭目以待。

規格表

英國售價：155,430英鎊（約145萬港元）

車型：4門4/5座位SUV

電池：120kWh 鋰離子電池

最大馬力：794bhp

驅動形式：四輪驅動、3摩打、單速自排

車身體積：5,100 X 2,000（大約）X 1,640mm

前/後輪軸距：3,000mm

車重：低於2,000kg

極速：265km/h（電子限制）

最高續航距離（WLTP）：800km

預計投產年份：2025年

預計年產量：25,000部

查詢：www.aehra.com