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【堪輿術數】風水預測股市 2023年恒指邊個月份最好？ 術算各大行業表現

個人增值 10:30 2023/01/14

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農曆新年將至，港股在去年經歷大起大跌，直到近期才開始反彈，收復部份失地，有大行以術算方式，推測恒指及各大行業走勢。中信里昂發表一年一度的風水指數，按五行分類，今年最旺「火」系行業，包括石油、天然氣、時裝和科技，高點出現在春末，即看詳細五行代表的行業及各月份的走勢推測︰

各行業以五行分類

  • \
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今年為兔年，分析表示恒生指數命格屬土雞，雖然雞兔相沖，但今年兔年八字較「多火及木」，恒指屬土雞，五行正缺火，兩者有助平衡大市，今年恒指走勢亦不會如去年動盪。下圖列出2023恒指各個重要月份︰

2023恒指主要月份

    點擊圖片放大

預計恒指全年有所增幅，恒指過年後會出現短暫回調，然後恢復增長勢頭，直到下半年將出現兩次下跌，並於年尾回彈，而往年的恒指的預測，亦有部份準確。

據五行分析，除了火系行業，木系行業運勢也不錯，包括醫療、教育和種植業，另一方面，土系的房地產、建築業和水系的旅遊、酒店和運輸業很可能表現平平，或會令人讓人失望，但對香港和內地正苦苦掙扎的旅遊和房地產業而言，可能已是有所好轉。由於八字連續兩年缺金，令金融和以金屬為原材料的行業，如電池製造，將持續受壓。

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