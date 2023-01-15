city'super繼去年中開設首間正宗日式料理餐廳「MIKURA味蔵」後，新一年再開枝散葉，於銅鑼灣時代廣場開設iza'bis by city'super餐廳，主打東瀛及歐陸菜，還設有酒窖供應世界各地的葡萄酒、清酒及烈酒，讓食客可體驗一場美酒及美食之旅。

iza'bis by city'super是將日本居酒屋（Izakaya）及歐陸酒館（Bistro）集於一身，為配合餐廳主題，店子刻意打造成一間歐陸式小館子，氣氛輕鬆，牆身有相片及熒幕片段，展示各個匠藝品牌背後的匠人手藝及製作點滴，彰顯city'super推崇匠心匠人的烹調理念及態度。

餐廳食材由city'super從世界各地嚴選搜羅回來，炮製超過150道日本及歐陸菜式，其中必嘗是city'super聯乘法國百年歷史品牌Petrossian旗下生產綫製作的頂級魚子醬），共有3款選擇，分別是Baeri（$598 / 10克）、Ossetra（$588 / 10克）及Amursky（$568 / 10克），食客可先獨立品嘗原汁原味的鱘魚魚子醬，隨後再以傳統的方式品嘗，把魚子醬與酸忌廉一同鋪上俄羅斯迷你薄餅（Blini）一併享用，再呷一口香檳，便是最佳的享受。

美食當前豈能缺少佳釀，iza'bis by city'super設置的「醇酒窖」，由city'super富多年豐富經驗的品酒團隊，從世界各地精心挑選超過1,500款的葡萄酒、清酒及烈酒，讓食客可品味一場佳釀盛宴。

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iza'bis by city'super

地址：銅鑼灣時代廣場B1地庫

電話：2917 7254

營業時間：11am-10pm

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文︰city'super全新歐日餐廳登場 品嘗矜貴魚子醬+稀有和牛】（收費文章）

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