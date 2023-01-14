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首爾近郊 5大人氣滑雪場推介

精明消費 13:00 2023/01/14

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踏入雪季，各國的滑雪場也陸續開放，例如港人熱門旅遊點韓國首爾。相隔3年大家終於能親身感受滑雪的快感！這次精選了5大首爾近郊的滑雪勝地，最快40分鐘車程便可到達，就算即日來回也可以，方便輕鬆，全部滑雪場視乎天氣，營業至2023年3月。

...................

1. 維利希利度假村滑雪場

獲國際滑雪聯盟規模及安全性認證，距離首爾只需 1.5 小時車程。因擁有世界級規模的Board Walk Superpipe，獲得滑雪板愛好者的青睞。滑雪場擁有初級到專業水準的19條滑雪道，還有「蒙古式路綫」，即是由人工設計的高低不平傾斜路綫，非常適合高難度技術的練習。

地址：江原道橫城郡屯內面高原路451

網站：www.wellihillipark.com/sub3/

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2. 百玩地公園滑雪世界

位於洪川，距離首爾僅1小時10分鐘車程，是韓國首個開放夜間滑雪的滑雪場，開放至凌晨3時，深受年輕一族喜愛。滑雪道設有不同長度與傾斜度，彎度亦經過特別設計，緊張刺激。除滑雪場以外，還有雪橇樂園及可享受泡湯樂趣的百玩地海洋世界等。

地址：江原道洪川郡西面寒峙谷街262

網站：www.daemyungresort.com/skiworld

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3. 伊利希安江村滑雪場

位於白楊里站旁，可搭乘地鐵輕鬆前往，距離首爾僅1小時車程。滑雪場依據初、中、高級等難度設有合共10條滑雪道，其中8條是為初、中級者所設計。滑雪場更延長開放時間至深夜12時，方便旅客當天往返首爾。

地址：江原道春川市南山面北漢江邊街688

電話：+82-33-260-2005

網站：www.elysian.co.kr

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4. 鳳凰島平昌滑雪場

位於海拔700米的清淨高原地帶，佔地逾420萬呎。設有多條溪谷形滑雪道，雪質優良。為初學者而設計、長達兩公里的「全景」滑學道，兩側相當寬闊的坡面讓初學者也能安全滑雪。另亦為滑雪板愛好者特設符合冬季奧運標準的Half pipe、Table top、Round quarter等的極限樂園。

地址： 江原道平昌郡蓬坪面泰歧路174

電話： +82-1588-2828

網站： phoenixhnr.co.kr/pyeongchang/index

...................

5. 芝山森林度假村滑雪場

芝山森林度假村滑雪場距首爾僅40分鐘車程，擁有從初級到高級等滑雪道。另外還有5部高速吊椅機，毋須等候即可自由使用，亦設有提供給兒童與初學者使用的自動扶梯。雖然度假村規模不大，但勝在設施完善、價錢親民，是極受歡迎的滑雪場。

地址：京畿道利川市麻長面芝山路267

網站：www.jisanresort.co.kr

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作者：黃依情

責任編輯：陳家昌

 

【原文︰首爾近郊   5大人氣滑雪場推介】（收費文章）

 

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