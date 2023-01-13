【重倉債券】大行建議重倉債券 低配股票 恒指向25000點邁進

不少大行都看好今年的股市表現，但渣打財富管理團隊卻認為， 新一年仍需低配股票，反而應趁債息高企，重倉債券。該行今日發表了《2023年展望》報告，概述未來一年在經濟增長持續面臨挑戰下的投資策略和關鍵投資主題。



2022年金融市場經歷了過去150年來僅出現四次的股債同時下跌，讓投資者無處可避。渣打銀行預計2023年的經濟環境仍具挑戰，美國加息步伐可能放緩，但仍存經濟衰退風險。另一方面，隨著内地逐步優化流動性限制措施，以及政策上進一步聚焦穩定經濟增長，預期中國經濟將有望回升。對此，渣打銀行財富管理首席投資辦公室從4個方面，為投資者構建穩健的投資基礎配置提出建議。

投資團隊將投資策略總結成四個部分，分別是保護收益率（Secure）、配置長期價值（Allocate）、鞏固投資應對波動（Fortify）和擴展至非傳統資產（Expand），可見這四個單詞的首字母其實是英文單詞「Safe」，也寓意資產配置安全的意思。



保護收益率（Secure）：透過多資產收益、優質公司債及全球高息股爭取收益回報。相比股票和現金，現時債券的收益水平很可能是2023年的最佳投資機會之一，投資團隊因而超配債券，當中包括政府債和優質企業債。



配置長期價值（Allocate）：除了捕捉當下收益率水平所提供的投資機會，還應均衡投資一些可以提供長期投資價值的資產，包括亞洲（不計日本）股票和債券。亞洲之中，投資團隊看好中國股票，因其估值並不昂貴，同時有疫後經濟復常和中央政策支持等正面因素；另外，亞洲美元債也是另一個具吸引力的資產類別。



鞏固投資應對波動（Fortify）：鞏固投資以應對無法預計的情景，美國經濟的衰退前景意味投資者應為市場意外下行做好準備，當中優質政府債是其他一個可以考慮的工具，而現金和黃金也有望在投資組合中發揮關鍵作用。



擴展至非傳統資產（Expand）：除了股債之外，也可以考慮加入另類資產投資，豐富投資組合。由於相信去年股債相關性異常攀升的情況今年難以重演，因此預期市場會繼續維持對相關性偏低的資產有需求，流動性另類策略及私募資產類別等可能有所幫助。

從資產類別分類的話，投資團隊表示，總體看好債券，看淡股票，但並不代表完全不投資於股票，只是投資比例稍微傾向於債券。但債券的利好具有時效性，當預期的經濟衰退真正發生時，債券投資價值可能下降，而股票在經濟衰退尾期將會復甦。所以前期建議重倉優質債券，後期再考慮增持股票。

恒指向25000點邁進

渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，2023 年相信會是趨勢逆轉的一年，當中會出現不少有趣投資機會。隨著內地逐步重新開放，中國正為今年GDP恢復至約 5%的穩健增長水平舖路。恒生指數亦因而受惠，他預計恒指初步阻力大約在22,200點，指數在有關水平亦可能會出現一些獲利回吐。但在政策刺激和經濟重新開放的推動下，企業盈利有望在下半年強勁復甦，因此建議在19,300點水平作出增持；假若恒指明顯升穿22,200點水平，預計有機會向下一個主要阻力位25,000點邁進。



看好A股及亞洲美元債

對於股票而言，投資團隊看好亞洲（不計日本）股，盈利增長料位主要股市中最高，由於中國調整防疫措施，後期發展聚焦於經濟，中國經濟將迎來復甦；其次，美國面臨衰退風險，美元走弱也成順風。其中，團隊也超配中國股，隨著防疫措施的優化，經濟逐漸向好，估值相比亞洲更吸引，貨幣政策和財政政策將進一步刺激經濟。



對於債券而言，投資團隊超配亞洲美元債，因區内經濟前景正面，信貸質素達BBB+評級，息率回升至近年高位。



除了股票和債券，投資團隊也建議適當加入其他另類資產，包括貨幣及商品等。投資團隊預計，貨幣市場可望提供另一個投資機會，隨著美聯儲有機會暫停加息週期，這或會為美元未來6-12個月内走低提供催化因素，團隊看好歐元和日圓，並會在兩種貨幣第一季度回軟時作出增持。



對於商品方面，團隊中配現貨黃金，但低配油價。由於經濟衰退和地緣政局緊張支持避險需求，持有黃金也有助於分散組合風險。雖然中國經濟復甦及庫存偏低是正面因素，但全球經濟放緩限制原油需求。

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