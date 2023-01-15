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【網絡熱話】月入3萬養車好奢侈？同你計下每月洗幾多 網民︰坐的士好過啦

個人增值 10:30 2023/01/15

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揸車是一種嗜好、樂趣，但香港地買車容易、養車難。在這個寸金尺土的地方，架車隨時住得比人貴。有網民在討論區中指出，自己月入3萬元，要養車會唔會好奢侈，有網民就留言指3萬元根本不夠，認為坐的士更化算。其實在香港養車，究竟要幾多錢？

香港養車支出

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揸車返工基本洗費  每月近萬元

在香港，養車就好像養一個人，因為停車場的費用已經佔據了大半。現時月租約$3000 (甚至低過$3000)的停車場買少見少，如果想有蓋、固定車位，分分鐘要$4000以上，若果公司沒有免費車位，揸車返工還要雙倍，即單單停車場費用，已經要$6000以上。這還未計算你假日出外遊玩的泊車費用。

再者，香港的油費也是全球數一數二高的，假設你經常揸車，一個月可能要$2000以上。如果只是「假日司機」，每月$700-$800也走唔甩。

以上還未計算每年一次的牌費及保險費用，若再加上保養、檢查、洗車、驗車(5年以上車齡)等，無論有多節儉，每月也要花費接近一萬元，最低限度也要$6000-$7000。

若不用供車  月入3萬可以

月入3萬是否能負擔每月接近一萬元的興趣？答案是可以的，但前提是你不用供車。如果簡單約5萬元甚至更平，買入二手車，一次過付款，接下來你就只需要顧及上述的基本洗費。

但如果你買一架新車，假設20萬元（已是最抵），借私人貸款（假設2厘年息），分24期還款，每月也要還接近9000元。變相就是以上基本洗費X2。

重點是︰每月有幾多閒錢可養車

有網民就指出極重要的一點，用月入幾多去計算並無意思，關鍵在於你每個月有幾多閒錢可以讓你去養車。因為一個人生活，每月收入可能還要用來供樓、給家用、養子孩、退休儲蓄等等。

所以，月入3萬元並非問題，更應該計算的是，月入扣除以上種種後，還有多少剩下來養車。

 

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