社會責任及職場多元成市場趨勢　企業如何在2023年突圍而出？

踏入後疫情時代，市場持份者對企業處理社會責任及職場多元化議題的期望有所提升，全球企業亦逐漸採取靈活思維應對，成為商界的疫後新常態。麥肯錫的最新研究指出，350位受訪全球人力資源主管將於未來兩年，率先推出能優化企業在推動領導能力、文化及員工體驗等轉變的措施。最近香港浸會大學商學院的研究亦表明，企業在2023年必須著力提升企業社會責任及職場多元化，才可突圍而出。

董事局與企業社會責任的「黃金比例」

進入新一年，企業該如何更好地與員工互動，保留人才？德勤最近的調查指出，92%受訪者認為合適的企業社會責任有助提升僱主的吸引力，並可提高員工的忠誠度，同時85%的受訪董事局成員認為企業社會責任是協助業務市場上獲得競爭優勢在的重要一環。

當企業社會責任成為趨勢，過多企業社會責任的情況又會否出現呢？我們的研究發現，部分行政總裁為提高他們的個人聲譽，不惜犧牲股東的利益，把業務的投資過多投放在企業社會責任的相關項目。嚴格的企業社會責任管理因而顯得極為重要。以下的洞察將有助企業管理層在兩者間取得平衡：

1. 充分利用內部董事專才的經驗 在其他企業擔任董事的公司內部董事專才不但具備業務內外的資訊，或有在其他企業的領導經驗，他們發展事業時對行政總裁的依賴性亦較低，透過這些專才的定位，企業能更有效地監察行政總裁的決策，向他們提供建議，避免陷入過多企業社會責任的情況，同時提高相關投資項目的效率。香港聯合交易所有限公司近日推出的董事會及董事企業管治指引便是最佳的例子。指引中提出了全新的董事會技巧矩陣，展出成員在特定技巧、經驗、知識及多元化觀點及角度等不同方面需維持一定的高水平。這個技巧矩陣亦有助了解每位董事會成員可如何引領企業定立戰略性政策，當中更包括如何找出合適的內部董事專才，協助企業推動平衡及清晰的企業社會責任方案。 2. 加強監測機構投資者及持分者的思維及價值 機構投資者能推動企業評估企業社會責任的價值。管理層需要了解並對齊機構投資者的思維及價值觀，減低圍繞企業社會責任的工作潛在風險。根據哈佛商學院的調查，41%的受訪千禧世代投資者在考慮投資選擇時，會花更大功夫了解相關企業在社會責任層面的活動，相比起X 世代投資者（27%）及 嬰兒潮投資者（16%）為高。我們留意到現時機構投資者在作投資決定時，自然地視企業社會責任為價值提升的策略。因此，我們必須為下一代機構投資者提供同樣程度的發言權，了解他們的建議及意見，配合提升董事局成員技巧矩陣的多元性，協助企業更有效地管理社會責任事宜，取得更高層次的成果。

職場多元化不再是門面功夫

職場多元化早已成為商界的重要討論議題。或許是討論的時間過長，導致這方面的進展不夠深入。招聘網站 Glassdoor 和 Indeed 的最新研究指出，2023年將是職場更重視多元化、平等及共融的一年。72% 受訪的 18 至 34 歲員工更表示，如所屬公司的管理層不支持多元化、平等及共融的相關計劃，他們將考慮拒絕工作機會，或會離開公司。

我們發現社會事件有能力成為職場多元化的關鍵。例如疫情對職場女性帶來重大影響，不但為她們提供了公平競爭的環境，在家工作政策更成為職場女性能妥善安排工作及家庭責任的契機，因而增加女性的就業率，有助建立更穩固的工作網絡。企業不是獨立存在的個體，這是一個不爭的事實，因此，不同企業都會受商業世界的宏觀環境影響，繼而參與到與多元化有關的事件中。

透過了解香港浸會大學商學院（管理學系）魏立群教授的研究，以下兩點將協助企業在2023年達至更深層次的職場多元性：

1. 深入了解多元化 多元化不僅限於與性別及種族相關的議題，宗教、性取向、階級及政治派別等因素，亦會構成職場是否多元的考量。最近，永明人壽在康涅狄格州哈特福德市中心的新辦公室設立了一個新的 「寧靜室」，讓員工在需要時冥想及祈禱，當中更有為穆斯林員工而設的洗腳設備。這些設備在混合工作時代極為重要，不但可深入地考慮員工的多元需求，更可鼓勵習慣在家工作的員工回辦公室，建構更良好的職場環境。透過企業對維持內部的多元性，外在的持分者亦會感受到企業的付出，為企業建立更好的形象。 2. 仔細考慮企業對社會事件的回應 近日不同的國際事件，引發社會大眾關注，並就多元化相關的問題展開討論，首當其衝的是種族及性別相關的話題。這現況提醒企業領導者一個問題：「我們應就這些事件持什麼立場呢？」運動服飾品牌Adidas最近因對Kanye West的反猶太主義言論回應過慢，面臨強烈反擊。消費者更猜測，回應過慢是否代表Adidas更為重視他們的業務關係。多元化在管理業務時是一個向內亦向外的議題，管理層須要維持統一的價值，保護各種形式的多元化，提前考慮任何潛在風險，在最關鍵的時刻做出決定，或許有短期影響，但只要企業持續地保護多元發展，便可提升消費者的長期忠誠度。

2023 年預計是企業走出疫情的一年，代表將面臨全球經濟的新挑戰。為了滿足消費者的持續需求，企業依賴正面品牌效應，吸引及保留人才，同時維持市場競爭力。邁入新時代，平衡的企業社會責任及職場多元化的承諾，將是企業成功的兩個重要元素。

【關於作者】

周高光博士於2015年9月加入香港浸會大學工商管理學院，現為會計、經濟及金融學系的副教授及副總監，教授企業管治、商業道德倫理及戰略管理會計相關的學術，並進行對審計、企業社會責任和國際會計有關的研究。

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