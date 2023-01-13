【安心出行】商業價值逾20億元 因「原罪」放棄 「智方便」能像「安心出行」普及嗎？

香港防疫限制自去年底便急速放寬，除了出街還要戴口罩外，再無任何表列場所的限制，基本上各個防疫措施可算是「壽終正寢」，包括港人已經習慣堂食入場所都要先掃碼，但短短一星期之內，「疫苗通行證」已取消，連「安心出行」亦已停止更新，數月前政府還不斷叫人打針，現在回想起來也覺得有趣。

安心出行大好機會

不過，在整個疫情中最具代表性的標記，非它莫屬，就是綠油油為主色的「安心出行」app，由於防疫措施的要求，基本上每人的手機均有一個，滲透率沒有百分百也必逾九成。當政府於今月初宣佈「安心出行」及其熱線全面停止運作，代表了一個時代的終結，但是否亦代表港府錯過一個機會?

利用價值及轉化用途

對於安心出行是否政府最「成功」的App，據立法會議員邱達根透露，「安心出行」下載次數達900多萬，獨立用戶更逾580萬，為滲透率非常高的手機應用程式，認為政府就這樣把程式關閉下架十分可惜。他更以商業角度分析說：「安心出行用戶逾580萬，以數百元一個客戶計算，商業價值逾20億元。」

邱達根認為政府不應輕言放棄「安心出行」，並應轉型成為政府服務app，安心出行可加設支付功能，用作市政管理，包括在運動場所加設智慧門鎖，只要掃描門外二維碼，便可預約租用運動場所，並可以政府停車場租用車位。

背負所謂的「原罪」

不過，不少人一直對「安心出行」抱持負面態度，自推出以來亦有爭議，市民為生活不得不下載。當政府宣布「安心」無用後，部份人刪之而後快。因為這樣的一個程式，一出生就背負著一個所謂的「原罪」，其使命就是授權政府去追蹤每個用家的行蹤，以作防疫用途。

其實簡單來說，授權追蹤是有關「信任」問題，這與程式好壞並無關係。不過大家都明白，在每日數以萬計的確診個案來說，根本不用程式也知道「梗有一個喺左近」，連政府到後期也坦承根本沒有用「安心出行」來追蹤，如此一來，這個程式的使命已完結，亦失去存在的正當性了。

「智方便」未能做到一站式

事到如今，疫情讓政府明白手機應用程式原來有這樣的玩法，也希望將經驗引伸至其他的應用程式如「智方便」。政府開發的一站式平台，其實至今尚未算成功。就以薑餅人日前欲查詢稅單到期日。搞了一大輪後，都是引回去稅務易的桌上電腦版網站，而不是在應用程式內建手機版網站，更無法一按繳稅，距離「一站式」的概念還相差很遠，念在政府在科技方面有太多東西兼顧，可能就忘了一般用戶究竟是如何使用手機吧。

「智方便」能否成為每個香港人生活真正必備的「安心出行」，就要看政府是否有能力去理順各政府部門的電子平台，統一經由「智方便」提供各項生活所需服務了。

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