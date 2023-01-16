實惠將軍澳店搬遷優惠  傢私低至3折 阿布泰賀年精選  任選2件85折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.實惠：將軍澳店搬遷優惠 傢私低至3折

即日起至2月6日，將軍澳廣場分店搬遷優惠，傢私陳列品低至3折，家電額外5折。將軍澳街坊還有限定優惠，會員於將軍澳廣場分店或網店購物滿100元，可免費升級成金級會員，盡享全年95折加88折大型傢私優惠券一張。

只要輸入優惠碼TKO2023 及地址屬於將軍澳區，即可享免運費優惠。

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2.澳門旅遊局：賞你遊澳門 買去程送回程

即日起至2023年3月31日，推出港澳穿梭巴士車票 或 船票「買去程送回程」既買一送一優惠（至少留宿一晚）。提供票務優惠既服務營辦商包括港澳快線、噴射飛航和金光飛航。

港澳快線查詢網站：按此

噴射飛航查詢網站：按此

金光飛航查詢網站：按此

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3.阿布泰 AbouThai：賀年精選 任選2件85折

即日起至1月26日，阿布泰推出新春精選優惠，賀年零食和家庭用品，任選2件可享85折。

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撰文：hket小編

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