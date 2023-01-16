【新年求職】新年適合換新工作?  專家分析年頭競爭大 （附美國十大最佳工作場所排名）

正值新年開始，大家都希望定立新目標，特別是日復日的工作又做了一年，年末花紅已收到之後，終於立定決心在新一年轉換環境，不少人在正為找新工作而著急。據CNBC報道，招聘公司 Robert Half 的一項調查發現，47% 的英國員工表示2022 年底已開始尋找的新的職位，求職平台Indeed 的數據顯示，1 月份的求職人數較多，最活躍是在當月的第一周，但隨著越來越多的人同時希望轉行，年初的工作機會往往會減少。

考慮到職涯發展，不少人亦希望加入大企業，求職網站Glassdoor公佈2023年「百大最佳工作場所」，當中就列出工作環境最好的美國企業， 包括全球知名的公司亦榜上有名，不過蘋果及Meta今年跌出百大榜，是10多年來首次，即看最佳工作場所頭十位︰

10大最佳工作場所

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求職平台Indeed 的英國經濟學家 Jack Kennedy 指出，招聘活動在前幾週滯後，並於在1月下旬和2月達到高水平，面臨更激烈的競爭，僱主或推遲回覆，可見早點找工作可讓人處於優勢地位，搶先於競爭對手。特別是今年更要考慮經濟因素，在過去幾個月，裁員人數不斷增加，上週，亞馬遜表示將裁員 18,000 多人，Salesforce 亦宣布將裁員至少 10%。但Robert Half 的區域主管 Kris Harris 指出在一月份開始找工作的人亦不應該因為起步緩慢而氣餒，因為就業水平仍然相對較高，對優秀員工的需求仍然強勁。

招聘公司Hays的永久任命負責人Gaelle Blake則建議，新一年提供新的動力，使求職者增加，但經濟仍存在不確定性，仔細考慮各種選擇及思考未來才是關鍵。他建議求職者考慮在未來的一年裡從職業生涯中得到什麼，及可以幫助你實現目標的行動。又或者能否在目前的角色中取得進步，及是否需要改變。

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