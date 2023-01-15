【時間成本】時間就是金錢 如何計算自己的時間值幾多錢？時薪不只計算工作時間

很多人都話「時間就是金錢」，但到底時間值幾多錢呢？這好像從來都沒有人深究過。當你要決定用你的空閒時間做些甚麼時，如果能為這些時間標上一個價格，或許能幫助你作出決定。

時薪不只計算工作時間

傳統找出自己時間值幾多錢的方法是考慮每年能賺多少錢，然後除以自己的工作時間。如果要將仔細作計算，不是簡單計算你的工作時間，而是計算所有花在賺錢的時間，那包括上下班的交通（即通勤時間）、因為工作而要把小孩送到托兒所、補習班的時間，還有因為工作而放棄了做私事的時間。這才是你花在工作上的「總時間」。然後，簡單地將你的收入除以總時間。暢銷書作者James Clear曾經總計，一個人每年為一份全職工作所投入的時間約有2,500小時。

「總時間」對你計算自己的時間價值很有幫助，假設你每年賺50萬元，你的時間價值就相當於每小時200元，所以當你花一小時去試圖賺取或儲下少於200元的任何東西時，你就是在浪費時間。在找工作的時候，這是一個有用的計算，如果你找到一份月薪較高的工作，但通勤時間很多的話，計算出來的總時間原來低於200元，就可能不值得因而轉工。

空閒時間的價值由自己來定

不過用這個方法去計算的話，有人可能會質疑。空閒時間是屬於自己的時間，理應想做甚麼都可。況且是因為我們有辛勤工作，才可以換取自由的閒暇時間。

因此，最終其實是需要你去判斷自己一小時的閒暇時間值多少錢。相信每個人在一天之中願意花在工作上的時間是有限的，工作包括有償的工作及無償的工作，例如照顧孩子或做家務。如果工作太忙，每天只剩2小時的空閒時間，就算有人付多少錢給你都難以讓你放棄其中一個小時的空閒時間。

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