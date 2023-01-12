【大新信用卡】隧道費積分高達20倍、泊車入油8倍 免費補胎、拖車服務吸車主

出行追求方便的香港人，車輛可謂代步的必須品，但作為車主，每日都要面對各頂令人頭痛的瑣碎開支，油費高企就不在話下，出外接家人朋友更立即「少幾舊」，光是過海來回、停車場泊車亦花上幾百元，平時更要維修檢查，續牌費及車保等，難以有節省費用的機會。大新銀行 （02356） 為吸引車主，推出為開車人士而設的信用卡，配備各樣優惠，以「易通行」過海回贈高達20倍積分，更有顧及突發意外的免費拖車及補胎服務，及迎新現金回贈高達$400。即看圖列詳情:

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迎新禮品及現金回贈

大新推出的新卡，是目前香港唯一提供自動電子隧道費收款服務的信用卡。迎新簽帳滿額更有禮品優惠，首兩個月累積指定簽賬金額，可獲 BLACK &DECKER 便攜式打氣寶或 400 港元現金回贈。

汽車相關簽賬額外積分賞

於「易通行」不停車收費系統繳交隧道費可享高達20倍積分於「易通行」不停車收費系統繳交隧道費，享積分高達20倍，若作1,250港元合資格簽賬可享25,000積分，每25,000積分可兌換100港元商戶禮券，按兌換率計算，相等於回贈高達8%。另外指定汽車相關簽賬（如時租泊車、入油等)可享8倍積分。

車輛保障

開卡可獲一年一次的免費補胎、拖車服務外，更可享車保額外保障及折扣優惠。現有綜合保障及第三者責任保障可尊享額外Tesla保障，私家車轉保亦有額外折扣，價錢為舊保費減10%起，按現時車主的綜合汽車保險續保通知書上的保費9折，現有汽車第三者責任保險續保通知書上保費之95折。

限時商戶優惠

即日起至2023年3月31日期間，大新 My Auto 車主信用卡以優惠價 488 港元體驗CARS 全車安全檢查及換油計劃，名額500 個。

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