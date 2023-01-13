拆解常見投資謬誤 60歲就要保守？大型股的風險較低？

成功投資的關鍵離不開明確的目標和行之有效的方法，周全的投資規劃是投資獲利的基礎。知名投資顧問團隊Freeman Publications立志幫助投資人找到跑贏市場的股票，增加個人財富，團隊分享3大獲利的祕決，助力投資者制定規劃。

1. 穩定的資金基礎是成功的一半

確保自己有穩定的資金基礎對於投資股市非常重要，因為這能避免很多錯誤。例如，如果將自己生活中要用的資金投資於股市，當生活費用無法支付時，就會想賣出股票，提取現金使用，這就可能錯過投資收益的機會，甚至會損失部分本金。



一般而言，若採取長期投資，最大的原則用來投資在股市的錢必須至少是自己未來10年内不需要動用的資金。為了建立穩定的投資資金基礎，投資顧問團隊建議以下幾種錢不要用來投資股市：

應急基金 ：應急基金是用來應對一些不可預料的情況，最好不要經常移動，例如自己或伴侶失業，就可能需要動用這筆資金。通常都建議存3個月至6個月的生活所需支出作為應急基金，更理想的情況是再另外預留1個月的生活所需支出以現金方式放在身邊。應該將這筆錢單獨存放在銀行，不應該用於投資股市。

：應急基金是用來應對一些不可預料的情況，最好不要經常移動，例如自己或伴侶失業，就可能需要動用這筆資金。通常都建議存3個月至6個月的生活所需支出作為應急基金，更理想的情況是再另外預留1個月的生活所需支出以現金方式放在身邊。應該將這筆錢單獨存放在銀行，不應該用於投資股市。 學費 ：除了生活費之外，用來支付自己或孩子的學費不應該用來投資股市。如果自己的孩子還小，想通過投資來支持將來的學費，那就要給股票大概10年的時間來實現增值。

：除了生活費之外，用來支付自己或孩子的學費不應該用來投資股市。如果自己的孩子還小，想通過投資來支持將來的學費，那就要給股票大概10年的時間來實現增值。 房屋首期：不要期望股市能實現快速致富，如果自己想在未來2年至3年内買樓，也不要依賴股市增值來實現目標，有可能落得無增值反而虧損的機會。很多短期投資者或投機者因為必須賺錢的情緒，犯下致命的錯誤。

2.風險管理的2大誤區

風險管理的概念經常會被誤解，很多理財顧問會將風險解釋得過於淺顯，甚至是錯誤。其中第一種解釋就是以年紀為衡量標準，常見的原則是用100減去年齡後，用這個數字評估應該投資在股票的資金比例。



例如，如果今年60歲（100-60=40），理財顧問就會建議將40%投資於股票，60%投資者於債券。如果按照這個邏輯，那麽每年都會賣出獲利的股票，並一直將錢轉到新的債券投資中，債券投資的時間就會一直延長，股票投資時間則一直縮短。



如果在60歲發現了獲利的能力，但卻已經將40%的資金投資在股票中，要怎麽做？如果直接放棄這個機會，這一點都不合理。所以，一個人應該利用投資來實現收入還是賺取資本利得，真正的決定因素是他的財務狀況，而不是年紀。就算已經60歲，如果還有固定的收入，無必要一定只能投資於債券或固定收益。



理財顧問解釋風險的第2種方式利用資產類別區分風險。他們一般會告訴你，小型股的風險較高、大型股的風險較低、債券的風險低於股票等等，這樣過於簡化，單靠資產類別，並不能完全區分風險。



例如小型股公司，相對於大型股公司，一般人都會覺得小型股的風險比大型股高，在理論上是成立的，但個別而言，並不絕對。如果你對某個小型股公司瞭如指掌，這樣會比投資於高盛、騰訊等大型股要好，很多大公司的執行長可能根本不完全清楚公司的資金情況。



3.判斷風險承受度的三要素

清楚個人風險承受度是決定投資產品選擇的關鍵，以下三個因素幫助評估自己的風險承受度：

時間：是否有用更多時間去查看和瞭解所投資的公司？如果想提升自己的風險承受度，就要花更多時間去瞭解並找出好的公司，還要思考如何正確退場。

專業能力：一開始投資最好選擇自己熟悉的行業，就算在這個行業只是一個消費者，也能提供一定的信息。但瞭解意一間公司或它的產品並不是投資這間公司的唯一理由。

波動接受度：其中最重要的是，要明白股市的波動性，雖然大家都期待股市飆升，但也會出現持續下跌，自己能承受這種波動性嗎？

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責任編輯：梁政琪

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