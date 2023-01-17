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【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」，立即收看！

個人增值 11:10 2023/01/17

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環球資金「西向東流」，恒指自低位反彈7000點，滬深300一月份開局走勢強勁，MSCI中國亦反彈逾四成，外資一月份買A股逾600億元人民幣，滬深300今年料有多少升幅？美國第四季度每股盈利增長跌幅顯著，美股首季走勢如何？美滙指數繼續下跌，首季支持價位為何？人民幣在岸、離岸價皆收復6.7關口，資金流入人民幣有利港股、樓市？日圓走勢恍如人民幣般強勢，貨幣市場「東升西降」？《ET財智Talk》請來臻享顧問有限公司董事總經理王良享，從經濟、估值、資金流等因素悉數分析！立即收看！

Time code
01:20 美國長期孳息下跌   債券長期價格過往兩個月上升
02:30 美國通脹放緩   12月份PCE估計4.7%以下
03:04 資金西向東流  恒指自低位反彈7000點
06:01 滬深300一月開局走勢強  MSCI中國自低位反彈四五成
06:25 外資一月份買A股逾600億元   料全年達3500億元
07:15 滬深300今年料有逾10%升幅 
07:55 美國息口若見頂有利恒指   
08:08 市場預期美息今年仍有0.75%加幅
08:15 料最終或在2月及3月各加息0.25%
09:16 美國離經濟衰退仍有一定距離
12:28 料3個月後美官員或改偏緊口風
13:38 美國去年第四季度每股盈利增長跌幅顯著
14:33 美股今年首季傾向向下 
14:53 美股今年第三四季料向好  市盈率約18倍
14:57 盈利增長料3%  標普500指數或反彈至4188點
15:33 九成機會美國出現衰退
17:40 首季美滙指數目標見98-99 
20:05 人民幣在岸、離岸價皆收復6.7關口
20:30 人民幣實質需求殷切   去年需求特別大
21:45 貿易順差60000億元人民幣難以避免   
24:23 資金流入人民幣有利港股、樓市
25:38 弱日圓難以推動內需   
26:31 日本央行無藉口退出寬鬆政策   料日圓仍有上升空間
27:07 日圓走勢恍如人民幣般強勢
27:15 貨幣東升西降   韓圜自去年最低位反彈13%
27:48 過去兩年亞洲通脹受控   吸引資金流入亞洲市場   

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

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