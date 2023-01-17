【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」，立即收看！

環球資金「西向東流」，恒指自低位反彈7000點，滬深300一月份開局走勢強勁，MSCI中國亦反彈逾四成，外資一月份買A股逾600億元人民幣，滬深300今年料有多少升幅？美國第四季度每股盈利增長跌幅顯著，美股首季走勢如何？美滙指數繼續下跌，首季支持價位為何？人民幣在岸、離岸價皆收復6.7關口，資金流入人民幣有利港股、樓市？日圓走勢恍如人民幣般強勢，貨幣市場「東升西降」？《ET財智Talk》請來臻享顧問有限公司董事總經理王良享，從經濟、估值、資金流等因素悉數分析！立即收看！

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01:20 美國長期孳息下跌 債券長期價格過往兩個月上升

02:30 美國通脹放緩 12月份PCE估計4.7%以下

03:04 資金西向東流 恒指自低位反彈7000點

06:01 滬深300一月開局走勢強 MSCI中國自低位反彈四五成

06:25 外資一月份買A股逾600億元 料全年達3500億元

07:15 滬深300今年料有逾10%升幅

07:55 美國息口若見頂有利恒指

08:08 市場預期美息今年仍有0.75%加幅

08:15 料最終或在2月及3月各加息0.25%

09:16 美國離經濟衰退仍有一定距離

12:28 料3個月後美官員或改偏緊口風

13:38 美國去年第四季度每股盈利增長跌幅顯著

14:33 美股今年首季傾向向下

14:53 美股今年第三四季料向好 市盈率約18倍

14:57 盈利增長料3% 標普500指數或反彈至4188點

15:33 九成機會美國出現衰退

17:40 首季美滙指數目標見98-99

20:05 人民幣在岸、離岸價皆收復6.7關口

20:30 人民幣實質需求殷切 去年需求特別大

21:45 貿易順差60000億元人民幣難以避免

24:23 資金流入人民幣有利港股、樓市

25:38 弱日圓難以推動內需

26:31 日本央行無藉口退出寬鬆政策 料日圓仍有上升空間

27:07 日圓走勢恍如人民幣般強勢

27:15 貨幣東升西降 韓圜自去年最低位反彈13%

27:48 過去兩年亞洲通脹受控 吸引資金流入亞洲市場

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：霍耀堂

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