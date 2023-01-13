移民前的心理準備及起動資金 一家四口要預留幾多應急錢？

移民，自2019年起已經成為香港人的熱門話題，雖然沒有實際數字記錄移居外地的人數，但根據入境處的顯示，香港2019年底開始淨遷移數字一直出現負增長，而常住居民人數亦由2021年開始急跌，所以移民才成了不少香港人的共同話題。



準備移民當然有多方面考慮，上至氣候下至日常生活開支都要了解及籌劃，部份一心想著移民但又未了解清楚當地生活概況的人仕往往最令人擔憂，性格豁達、願意樂觀接受各種生活挑戰當然無甚大礙，但適應力不足又未「做足功課」便會產生很多文化衝擊與期待落差。



做足功課可避免期待落差

以澳洲為例，看相片當地長期藍天白雲，晴天碧海看似逍遙，但其實天天氣温超過30度，濕度經常徘徊在50以下，皮膚乾燥又經常暴曬，自己的身體是否能夠適應；偶然又會有水災火災般恍如世界末日的情境，雖然不是經常發生，但萬一發生時自己心理上又是否能夠承受。所以，在決定移居前，對當地的生活概況都應該要有相應的了解，現在很多移民港人都有經營YouTube Channel，「貼地」之餘又接近一般港人生活思維，不妨多瀏覽了解。



經濟方面，在準備離開至到埗前期已經涉及不少費用，包括簽證、機票、搬遷船運、新居租置、基本傢俬、買車、保險等等，雖然不同家庭組合與質素要求會讓以上價錢有所不同，但這筆總開支本身便以港幣十數萬計，所以懂得精打細算實在可以節省不少支出。以搬遷船運為例，部份搬運公司設有上門估價服務，不妨多找兩間格價，給自己一個較準確的預算，更甚者實行斷捨離，徹底減低搬運開支。



儲備最少一年應急資金

另外，移民後由於教育背景、語言及文化等差異，工作少不免會受影響，更甚者可能會有一段時間處於無業狀態，進入零收入生活，所以預備好一筆金錢以應付半年至一年的家庭開支可謂非常必要。家庭生活開支會因家庭生活方式而異，如果過去有為家庭作記錄的話，大概會了解自己的生活開支相對香港一般家庭是處於那個水平，然後再比對一下移居當地的生活指數便能作出預算，以澳洲為例，Budget Direct (budgetdirect.com.au)已經有澳洲各大城市的各項支出水平，而Numbeo (numbeo.com)更可以找到全球各地城市的各項支出金額，方便希望移居到不同地點的人了解當地消費。



以一家四口(兩大兩細)為例，除去租金，每月約港幣$20,000至$25,000的生活開支已經能過到有質素的生活，所以如果保守去預算，預留港幣大約$240,000至$300,000作緩衝則較為安全。以往一般人都會以3至6個月的開支作為應急錢，但經歷近年疫情才讓不少家庭意識到，原來一個家真的可以整整一年零收入。而至於移民如施大事，尤其家有小孩的父母，準備充足實不為過。



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