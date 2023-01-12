【寵物保險2023】年繳保費$2553起 毛孩續保沒年齡限制

作為主人，為愛貓籌備飲食、趣味玩具，搏它歡心，費煞思量。貓咪時而冷傲、時而親近，我們心甘命抵，樂此不疲，貓奴是這樣練成的。人生十幾年，足見調皮毛孩，霎時長大，瞬間老邁，看獸醫亦在所難免。為毛孩張羅一份寵物保險，守護健康，理所當然。適逢香港市場出現虛擬保險公司，主打寵物保險，貓主人狗主人都大感興趣。

10Life比較了Blue Cross藍十字、China Taiping中國太平、FWD富衛、MSIG、OneDegree、PetbleCare、Prudential保誠的寵物保險，發現各大保險公司的保障差異很大，至於抵唔抵買，大家就要比較過至知！

寵物保險為寵物提供醫療保障

筆者飼養貓狗多年，深明毛孩有事，主人心如刀割。為保毛孩健康，陪伴我們走多幾年，當毛孩健康時，我們要做齊保健措施；當毛孩生病時，我們就帶它立刻就醫。以下5大事項，主人一定要知：

1. 定期進行例行健康檢查、接種疫苗。

2. 毛孩不舒服，就要帶它看獸醫（門診），由於毛孩開不了口，通常須驗血驗便等檢驗項目，來診斷病況，有時更動用較先進的診斷測驗，如X光檢查、超聲波等。

3. 生病時要服用醫生處方藥物。

4. 毛孩病重時，可能要入院治療，甚至進行手術。

5. 毛孩亦可能患癌症，需要化療。

這些年來，帶貓狗去例行檢查、接種疫苗、看門診（通常都要驗血等檢驗）都經常發生；隨着寵物年紀越來越大，出現嚴重疾病的機會隨之上升。究竟市場上的寵物保險保障足夠嗎？我們以短毛貓及柴犬來進行比較。

圖表1：比較7款寵物保險保障（港元）

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勿單以保額作標準 注意受保項目賠償上限

先談對汪星人的保障，部份寵物保險於多個保障項目設賠償上限，而MSIG和OneDegree則將多個保障項目合併，共用一個賠償上限，令索償更為彈性。雖然兩者年度醫療上限均高於68,000港元，但MSIG集中賠償與手術相關的費用。因此，消費者宜先認識保險特性，切勿單純以保額挑選產品。

另外，大部份產品均保障癌症化療，其中以藍十字最高（15,000港元），而OneDegree則為首次不幸患上癌症的毛孩，提供一筆過10,000港元癌症現金賠償。

7款產品中， MSIG的「貓計劃」不論年度醫療保障額，又或個別項目賠償額，都較其狗計劃低。其餘產品均對貓咪和汪星人提供相同保障。

共同保險高達40% 保費或隨年齡增加

上述寵物保險部份屬「共同保險」，即主人需要自付部份開支。共同保險以比率計算，一般來說，共同保險的比率（%）越低，投保人與保險公司分攤的金額越低。

圖表2：比較7款寵物保險其他條款細節（港元）

假設受保寵物是短毛貓及柴犬

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如表2顯示，中國太平和富衛的共同保險為0%，即無須自付醫療開支，但另一方面，由於其細項限額劃分得較仔細，當開支超出細項上限時，投保人仍要全數承擔超出金額。

藍十字和MSIG則按毛孩年齡，共同保險介乎20%至 40%。換言之，當毛孩長大變老，投保人自費開支比率亦會增加。

OneDegree的共同保險受是否使用網絡獸醫影響，如於網絡獸醫看診，共同保險為10%。若在非網絡獸醫看診則為30%。不過，13週至11個月寵物共同保險為50%。

保費或受年齡和品種影響

有產品提供無索償折扣優惠

由於不少消費者打算長期投保寵物保險，所以十分關心保費。值得留意的是，保費或因寵物的年齡和品種而受影響，故此投保前而先向保險公司查詢。表2顯示了1歲及8歲的柴犬和短毛貓保費，只有中國太平和富衛的保費於兩個年齡皆一樣（不分貓狗），其他保險公司的保費就按寵物年紀調高。

另外，在7款產品中，藍十字、MSIG、PetbleCare提供無索償折扣優惠。無索償期1年、連續2年、連續3年，其折扣分別是5%、10%、15%。

年幼的毛孩體弱，不少主人都希望及早購買保險，在寵物患病時得到保障。上述保險中，投保年齡最低的是PetbleCare，只需寵物年齡達8星期，而藍十字和富衛接受年齡低至6個月的投保。另一個要注意的是續保年齡限制，部份產品的續保年齡上限為12至13歲，而OneDegree則續保時無年齡限制。

此外， MSIG保險條款中提到，在保單生效日期前或後30天內，受保寵物須進行投保所需之臨床檢查，並將該檢查結果於在首次索賠時提供給MSIG。若屆時未能提交，或使保單失效。

有產品容許貓貓不用植入晶片

大部分保險公司只承保已植入微型晶片的貓咪及汪汪狗，只有藍十字和OneDegree容許以印有貓貓投保名字的文件代替，例如疫苗注射記錄卡。

圖表3：7款寵物保險的受保寵物是否必須植入晶片？

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危險狗隻品種難投保 主人需注意第三者責任

大部分寵物保險均提供至少1,000,000港元的第三者責任保障，賠償因受保寵物引致他人受傷或損失財物。不過，這些產品同時不受保部分危險狗隻品種，例如阿根廷杜告犬、巴西非拉犬、日本佐太犬、比特鬥牛犬。

雖然OneDegree不限投保狗隻品種，但該計劃並沒有第三者責任保障。換言之，如果狗狗如不小心咬傷其他狗隻或途人，主人必須自己承擔相關責任。

其他常見保障項目：緊急寵物託管、廣告費用、殮葬服務

若保單持有人需要住院多於指定天數，藍十字、中國太平、保誠將賠償毛孩的暫託費用，金額最高的是中國太平金額（2,500港元，惟設自付費5%）。

當寵物被盜或丟失時，不少主人都會刊登尋找寵物廣告。中國太平、富衛、PetbleCare產品賠償相關費用，其中以中國太平金額最高（2,500港元，但設自付費5%）。

另外，若毛孩不幸離世，主人需要處理身後事。除OneDegree外，其他5款產品均賠償火化、殮葬服務費用，金額最高的是藍十字和保誠（3,000港元），而最低的是PetbleCare（1,000港元）。

圖表4：比較7款寵物保險其他條款細節（港元）

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大部分寵物保險都可以網上投保 惟宜先貨比三家

小動物帶給人類歡樂，猶如「毛價之寶」。很多主人都未雨綢繆，為毛孩的醫療開支張羅。大部分寵物保險都可以網上投保，非常方便。本文只討論了寵物保險的保障及保費。其實，寵物保險產品亦有不保事項，例如投保前已存在疾病。投保前要了解產品的保障範圍，必要時向專業人士查詢。

【文章來源：10Life；原題：香港寵物保險比較2023 保障、保費全披露 | 10Life】

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