【香港經濟】消費者趨樂觀 24%港人增非必要開支 唯信貸意欲仍跌 19%預計未能清還賬單

環聯發佈最新一季的消費者脈搏調查報告，調查共訪問了1011名香港消費者，内容主要涉及消費者收入及負債等方面，評估消費者的取態及其行為變化。受訪者分佈於不同世代，包括 Z 世代 (出生於 1995 年至 2004 年)、千禧世代 (出生於 1980 年至 1994 年)、X 世代 (出生於 1965 年至 1979 年)、嬰兒潮世代 (出生於 1944 年至 1964 年)。



調查結果顯示，消費者對現在及未來家庭財政狀況的樂觀態度增加，在過去一年來首次錄得上升，但同時，消費者對2023年經濟衰退及通脹的憂慮有所增加，消費者傾向於增加儲蓄，信貸意欲持續下降。



家庭財務狀況大致穩定

消費者過去家庭財務狀況穩定，57%受訪者表示，其收入在過去三個月保持不變，與第三季一致，但遠高於第二季的52%。



隨著防疫措施的放寬，消費這就業市場好轉，整體市場氣氛有所改善。36%受訪者表示對家庭財政保持樂觀態度，高於前兩次調查的32%。此外，81%受訪者指他們有能力全數繳清貸款和賬單，僅有19%受訪者表示預計不能全數清繳最少一份目前的賬單及貸款。



通脹及經濟衰退憂慮增加

調查結果顯示，通脹及經濟衰退時消費這最擔憂的兩大議題，約6成消費者將通脹（63%）及經濟衰退（56%）列為未來幾個月家庭財政的三大擔憂之一，但在過去數月，非必要開支（如外出用餐、旅游、娛樂）增加的受訪者百分比上升至24%。當被問及如何應對潛在的經濟放緩時，大多數消費者都計劃削減開支（73%）及增加儲蓄（63%）。



在不同世代的消費者之間，最年輕的Z世代對削減開支的意欲最低（52%），而X世代及嬰兒潮世代則對減少開支持最開放態度，兩者都達到81%。



消費者信貸意欲下降

受宏觀經濟不穩定因素及連續加息影響，消費者的信貸意欲持續下降，不足三分之一(31%)受訪者表示有意申請新的信貸，自 2022 年初的 48% 連續三個季度下跌。利率上升是消費者決定會否申請信貸的關鍵因素，超過一半受訪者 (52%) 表示，利率上升對他們會否申請信貸有高到中度的影響，比上一季度高出 9 個百分點。

在有意申請新信貸的消費者當中，他們偏好的信貸產品類型亦有所轉變。計劃申請信用卡的受訪者有所減少 (51%)，比上一季低 6 個百分點。個人貸款再融資的意欲錄得最大增幅，上升7個百分點至 19%；按揭貸款意欲則跌幅最大，減少9個百分點至17%。

環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源表示：「香港正處於一個獨特的時刻，在規劃復常的同時，亦要應對複雜的經濟大環境。隨著入境限制放寬以及隨之而來的外地訪客及投資者，本地經濟預期能從中受惠；另一方面，全球經濟因素如持續加息、通脹及外部需求放緩，將繼續對香港經濟構成壓力。」

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App