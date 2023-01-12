【兔年新衣】 低調應節提案 人氣兔子手袋球鞋 四大品牌新款價錢合集

來到兔年，不少品牌都推出多款全新兔子造型的服飾及包包，配合新年出外打扮，幾乎由頭到腳都具備兔子特色，更立即掀起熱潮。喜慶的紅色化身時尚潮流，而且風格多樣，無論是走成熟、悠閒還是可愛風的你，都能找對新品點綴造型，不經意間成為新年焦點，隨時逗多幾封利是。不管你是考慮添置袋、衫還是鞋都有最新的提案，即看四大品牌推出的人氣兔子應節款式。

Converse「頑兔」鬧新年

鞋子最好在新年前買新，今年Converse以「頑兔」為題，為新年加添可低調應節的朋友都有時尚鞋款選愛叛逆感，更特別革新Chuck 70、Run Star Motion CX等熱門Converse鞋款，喜慶得來不失時尚感街頭，點按圖片看心水款:

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Converse新年頑兔系列鞋款建議零售價為$749-$999，服飾建議零售價為$159-$899。



Tory Burch像素兔子主題

Tory Burch小兔子Reva來陪大家拜年，在人氣的Shopping Tote、Bucket Bag之上設計出像素風格兔子；手袋亦有刺綉兔子版本，走Monogram風格的排版，印在Tote Bag、水桶包、半月包上，造型討喜，令人拜年成為全場焦點。即點圖看包款及價錢:

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LOEWE 手袋「兔耳仔」爆款

令人注目的農曆新年系列，絕對少不了LOEWE，在各包款加入小細節，設計綁起如兔耳仔的皮帶，令手袋增加可愛度又不失優雅。以傳統繩結工藝為靈感，兔年的專屬 Bunny包款，人氣的Hammock手袋3款配色，令人愛不釋手，圖列包名及價錢:

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Charles & Keith 聯名Disney《優獸大都會》

小資女生喜愛的Charles & Keith，今年與《優獸大都會》推出聯名新年系列，按不少人都喜歡的兔仔女警朱迪，加入警長徽章、兔仔耳朵，另外亦有多款小女生喜歡的迷你兔子圖案風格，加入在鞋款及手提包，設計從小細節入手，令到閒時都能作為日常單品使用。立即點看包款及售價:

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