【理財個案】買基金26年埋單只係平手　退休婦應否贖回 自己買港股？

工作繁重無時間自行管理資產的話，有人會選擇將資產交託予第三者去幫忙管理。有讀者是一名退休婦人，指自己在早年就將資產交予私人銀行的基金經理幫忙管理及投資，但多年來的投資都沒有賺蝕，令她正疑慮應否將資產取回並投放在股票上。看看龔成是如何回應。

讀者

你好，我今年51歲，去年辭工退休，先生仍在工作，有供滿自住物業，他5年後退休時應有300萬公積金。

過往因工作繁重，無暇分析股市，我在25歲時開始找私人銀行的基金經理管理及投資基金，多年來投資都沒有大增幅，埋單都係平手，基金嘅管理費同埋隱藏嘅行政費蠶食咗利潤，大部分時間是持平，今年各個基金蝕了大概20%，現值400萬元，即等於本金數目。

想問應否拿出來放在股票上，還是等多1至2年經濟好啲先算。好驚佢會似雷曼咁執笠，多年的積蓄就無了，所以正考慮是否要取回。

本人現持100萬元現金，今年年初將80萬元平均投資在工商銀行 （01398） 、港鐵 （00066） 、領展 （00823） 、小米集團 （01810） 、中國生物製藥 （01177） 、香港電訊 （06823） 、阿里巴巴 （09988） 、玖龍纸業 （02689） ，共蝕了12%。

金利來集團 （00533） 在多年前以2.46元買入14萬股，現價只有1.34元，應否留下收息？

龔成：

若基金公司長綫表現不佳，你應該盡快取回，並轉換至更理想的投資方法（最好自己去處理返）。

由於你已退休，而你先生距離退休年齡不遠，投資上不可以進取，應以保本和適度增值為目標。你現時持有股票，大致上都有長線投資價值。

金利來集團 （00533） 質素只係中等，你用來收息係可以，但唔建議持有咁多。

玖龍紙業 （02689） 質素不過不失，雖然股本回報不算差，但成本令佢盈利波動唔細，這一定會帶來風險，故都不要佔組合太多。

阿里巴巴 （09988） 、小米集團 （01810） 、中國生物製藥 （01177） 都是潛力股，風險度較高。雖然增長力強，但以你們年齡不建議持有太多，除非你有一定投資知識，同時明白如何分析這類潛力型股票（風險和優劣），否則長綫建議你慢慢將佢地換碼至收息股，咁會較穏當。

未來時間，你可以將部份持股和基金退回來的資金，轉移至投資「平穩增值股」+「收息股」。

若你想進取些，同時自問投資知識都足夠，可以承受較大風險，可集中「平穩增值股」。相反你想保守少少，可以集中在增長力較弱，但會較穏陣的「收息股」上。但比重要隨著年齡增加調整，你要慢慢上調收息股比例。到退休時，你收息股比例，應提升至100%。

同時，可以建立一個收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股，例如港燈 （02638） 、深圳高速公路 （00548） 、香港電訊 （06823） 、工商銀行 （01398） 、恒生銀行 （00011） 、置富產業信託 （00778） 、陽光房地產基金 （00435） ，及收息基金 （03110） 都可以。

現時這些股票都在合理區中下至底部，你可以分段換碼。同時，你要留有一定現金就等機會，當大市出現一定程度的下跌，就可以動用現金去投資，在便宜價加大力度掃貨，然後長綫投資。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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