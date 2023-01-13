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卡撒天驕火炭開倉床品低至26折 憑12月飛尾/優惠碼 正價戲票減$25

精明消費 07:30 2023/01/13

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 卡撒天驕：火炭年度開倉 床笠低至26折

新年係時候選購新床品，即日起至1月15日，Casablanca卡撒天驕在火炭舉行年度大開倉，多款精選高質床品供選擇，更有床笠低至26折。

火炭開大倉激抵床品推介：
Toscana 1200針長絨棉活性印花貢緞系列 床笠連枕袋179元起
Massa Basic活性印花純棉系列 智慧被袋套裝260元起
CASA-V 1300針幻影絲印花系列 智慧被袋套裝799元起

優惠日期：即日起至1月15日
優惠地點：火炭黃竹洋街9-13號仁興中心5樓
營業時間：星期一至星期日10:00am – 7:00pm
優惠詳情：按此

    點擊圖片放大
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2. 百老匯院線：憑12月飛尾或優惠碼 正價戲票減25元

由即日起至1月18日，憑12月飛尾或優惠碼「BW25」，可享正價戲票減25元，最多可購買8張戲飛。不適用於星期二全日、早場、VIP院、4DX電影、特備節目、電影節及與片主有特別協議之電影。

    點擊圖片放大

3. 7-Eleven：買指定產品滿188元 送Sanrio系列「常滿焗盤」

由即日起，在7-Eleven買滿新年禮盒或指定零食滿188元，送Minna no Tabo 或 Hello Kitty「常滿焗盤」。

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【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

撰文：hket小編

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