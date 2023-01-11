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全球能源危機 使核能被納入考慮 各國立場趨一致 3大爭議仍難解

博客 18:32 2023/01/11

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俄羅斯入侵烏克蘭，引發全球能源危機，全球急需尋找更多石油以外的可靠能源，使核能再次回到鎂光燈下，早前歐盟便把核能納入到可持續分類體系之中。究竟這種極具爭議性的能源，會否在未來的能源結構中擔當更重要的角色？

核能目前是全球最大的非化石燃料能源之一，根據國際能源署的2050年全球淨零碳排放路線圖，核能比例將從2020年的5%增至2050年的11%。然而，這只是一個樂觀的目標，而非實質預測的情景。

核能︰擺脫依賴俄國的選項之一
面對地緣政局不穩，歐洲長遠有必要擺脫對俄羅斯能源的依賴，其中一個選項便是增加使用核能。在2022年7月，歐洲議會通過動議，把核能和天然氣納入環境可持續活動的分類之中。此分類法由歐盟制定，是為環境可持續發展活動建立的歐洲共同分類系統，為企業、投資者和決策者提供了相關定義及指引。

儘管如此，未來核能的發展，將主要集中在歐洲以外的地區。包括歐洲在內的成熟市場，大多只是想辦法把核電廠的生命周期延長（原初設計的周期通常為40年），而不是建造嶄新的核電廠。相反，未來新核電廠的落成多數位於亞太地區，預計未來幾年，亞太區將佔新核電廠落成的三分之二。據一些消息預計，單是中國和印度，就將興建及運作140多個核動力反應堆。

如今全世界有400多座核電站，總發電量為367吉瓦（GW）。在2025年至2040年，許多現有的核電廠將達到周期終點，需要退役。雖然全球有逾百座正在建設或籌劃之中，但就目前進度而言，預計2040年全球的核容量僅為582吉瓦，遠低於2050年淨零目標所需的730吉瓦。

安全性仍成疑  爭議料將持續
增加使用核電將有助全球轉型至低碳能源，同時又可應對當前的能源危機。但核能向來是極具爭議性的能源選擇，支持者認為核電是一種碳排放極低、可靠的基本負載能源。核能還有另一優勢，就是價格波動性較低。至於在安全性方面，目前並無科學證據表示，核能在正常運作下會對人類健康構成重大威脅，我們只要好好監管核能發電過程中產生的廢物便可。

然而，反對核能的聲音則認為，即使意外機會低，但核電一旦發生事故，將會為人類及環境帶來嚴重後果；核能的放射性廢物的半衰期極長，也難以安全儲存。此外，核能動力來自鈾原子分裂，而開採鈾礦會對環境產生負面影響。

總括而言，隨著世界多國的立場愈趨一致，均視核能為綠色能源，使核電有望在保障全球能源供應方面發揮重要作用，但各界對於核能的安全性仍有疑問，相關的爭議將會持續。

 

【關於作者】

何忠熙為安聯投資（Allianz Global Investors）可持續發展專員，專責推動亞太區內可持續投資產品的發展和策略， 並負責可持續發展相關的顧問和倡導工作。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

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撰文 : 何忠熙 安聯投資可持續發展專員

欄名 : 安聯投資ESG

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