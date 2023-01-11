2023年金融市場「正常化」 為60/40組合回歸提供保障

2022年全球金融市場非常動盪。覆巢之下，焉有完卵，熊市中幾乎人人都在虧損。債券熊市又恰逢幾十年來利率上升最快、最顯著的時期，對所有風險市場都構成巨大的阻礙，沒有投資者能獨善其身。

而藉梳理2022年發生的事情，我們可預示來年的可能走向。去年焦點主要在通貨膨脹和全球央行對此的反應，而全球所經歷的通貨膨脹種子是在前兩年播下的。很難相信直到去年3月，美聯儲仍對零利率和量化寬鬆政策猛踩油門。但隨著「暫時性」成為大趨勢，美聯儲和其他央行發現自己被遠遠拋離，不得不努力趕上名義（不是實際）GDP的連番上漲和廣泛價格飆升。

在截至2022年11月的9個月中(圖1)，美聯儲將政策利率上調了375個基點，而回到1975年的緊縮週期，美聯儲在20個月內平均加息約為500個基點。

美聯儲本輪緊縮週期 40年來最激進

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這種快速變化的環境繼續凸顯出高品質債券和股票等風險資產之間密切的聯動關係：如果你持有60/40的投資組合，往年簡直是一場災難。股票倍數急劇下降，隨著實際利率上升到更為「正常」的水平，投資者不再認為持有股票是「別無選擇」。

儘管2022年不同尋常，但它講述了金融市場「正常化」——即回歸長期平均水平的故事。因此，高品質債券可能會再次出乎意料地在投資組合中發揮作用。信貸利差雖然本身並不引人注目，但已從非常緊縮的狀態恢復到長期平均水平。全球股市，尤其是成長型龍頭股，其市盈率從歷史高位大幅回落至長期平均水平，儘管收益率總體保持較好。這種環境將為60/40組合強勢回歸提供有力保障。從本質上，我們可以把2022年看作是我們的闖關之年，以擺脫負實際利率和不當投資的不可持續環境。

標普500市盈率重返70年均線水準

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總體而言，加息週期並沒有徹底結束。再者，當市場因捲土重來的通脹而對央行「看跌期權」失去信心時，我們很可能會看到市場進一步波動。雖然投資者對2023年的全球經濟衰退持不同意見，但只要把焦點放在經濟數據和美聯儲講話上，我們預估市場很可能會在來年反覆受衰退和繁榮預期的消息所影響。

儘管今年將迎來一場暴風雨，但價格已經大幅上漲，可以補償投資者承受的不確定性風險。更高的收益率和更低的股票估值倍數為投資者提供大幅賺取利潤的機會。總括來說，我們認為2023年的市場將具有挑戰性，而在複雜的市場中，投資者應專注於資產基本面，然後再通過尋找相關性低的市場板塊中發掘其他機會。

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