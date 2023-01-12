有錢人才知道的5大金錢規則 待人接物應更大方 敢於說「這太貴」

財務專家Haley Sacks在Instagram上有一個名為「Mrs. Dow Jones」的帳戶，並且擁有32萬追蹤者，這個帳戶會通過影片和圖片的方式，用更貼近現時生活和潮流的語言來講解個人理財相關知識。



她分享了很多受歡迎的金融内容，其中有個視頻講述「只有富人才知道的金錢規則」，有錢人除了會賺錢和省錢還有什麽其他理財觀念？馬上看以下5點，參考有錢人的金錢觀。

有錢人才知道的金錢規則

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1.不要將錢看得太重要

不要把錢看得太重要，把錢當成一種資產就可以，不要當成一種個人性格的象徵。這樣反而會帶來負面影響。



2.懂得花錢也要懂得存錢

用錢和存錢缺一不可，人不是「永動機」，所以收入不是源源不斷的，如果只有用錢而不會存錢，再多的資產也有被用完的一天。



3.不要更換任何沒有完全損耗的東西

很多人都會因為外形、顔色或連帶優惠等各種原因，不斷重複購買同一用途的物品，這是不可取的，在物品沒有完全損耗前，不要急於去更換，只會造成金錢損失和資源浪費。



4.要對生活中某些用錢不必太在意

對於生活中某些花費可以更慷慨，不是每一筆消費都要「斤斤計較」。雖然記賬和清楚自己日常開支非常重要，但有些支出無必要太計較，例如，報考一個自我增值的學習課程，未來可能帶來的增值遠遠超越課程報考費，無需對這筆支出過於憂慮。



5.對朋友和來訪客人大方一點，無關性別

對自己的朋友可以大方點，這無關性別，男女都可以更慷慨待人。例如，如果邀請朋友到一個地方游玩，可以幫朋友付錢，或者偶爾請朋友吃飯，不用每次都AA等。這些都是生活中的小舉動，日後可能會有更大的利好變化。



同時，Haley Sacks還分享了3個關於儲錢的建議：



1.儲款自動化：自動存款就是設置每個月定期自動將一定金額的錢存入存款戶口，這樣就能避免經常忘記存錢，也在一定程度上減少心理活動和其他情緒，做到有效存錢。



2.購物「冷靜期」：存錢最大的敵人就是無盡的購物慾，經常在逛街或在網上看到各種產品宣傳廣告會有萌生消費的衝動。而購物慾一般在一個星期後就會退散，所以每次出現强烈購物慾前，給自己一個星期的冷靜期。如果一個星期後，仍然沒有消散，那就可以考慮將這筆錢用在其他更有意義的事情上，例如和家人朋友吃一餐飯或去學習一項新技能等。



3.敢於說「這太貴」：平常要敢於為錢發聲，不要因為害怕破壞感情，而承擔那些無法承擔的債務。例如，被一群朋友邀請去吃晚餐，而提議去的餐廳非常昂貴，遠遠超出自己預算，這時候很多人會為了面子或害怕破壞朋友感情，而不敢提出價錢太貴的事實。Sacks説道，擺脫這種困境的方法就是敢於和朋友溝通，可以誠實提出超出預算，然後分享更好的替代選擇，例如可以選擇價錢更便宜但更有特色的餐廳，或在自己的家中舉行燒烤派對等。你愈能表達自己的訴求和原因，人際關係就會愈好。

責任編輯：梁政琪



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