【打工仔福音】日本UNIQLO員工大幅加薪40% 終極老闆為最富有日本人

專賣時尚及日式悠閒衣著門市，屬於香港人最愛逛的商店之一，但說到在日本流行服裝店打工，就不一定感興趣，聽說工資不算多，但又看到店員時時刻刻都分身不暇，忙碌地摺衣服、招呼客人，實在不易做，不過日本Uniqlo的員工，今後的代遇將會有所不同。日本時裝品牌UNIQLO母企Fast Retaling迅銷指出，將會把日本員工的工資提高40%，並把焦點放在日本本士市場。

大學畢業生入職人工加18%

是次加薪包括迅銷總部及日本UNIQLO合共約8400個職員受惠。根據公司聲明，新加入企業的大學畢業生，月薪將由 255,000 日元（約港幣$15,050）上漲至 300,000 日元（約港幣$17,710），增幅近18%。另外新店經理在擔任職位的第一年或第二年，薪酬將上漲約 35%。而時薪員工在去年 9 月已獲加薪。公司在全球經營超過3,500家服裝店，又指薪酬制度將從3月起進行修訂，屆時企業在日本的薪金水平將會大幅提高，消息亦令其股價升1.4%。

創辦人為最富有的日本人

日本時裝品牌UNIQLO的終極老闆，是其母企迅銷創辦人柳井正，作為日本最富有的人，亦被認為是日本商界的開拓者，早在2009 便開始在中國以外進行多元化生產，並在柬埔寨生產服裝以降低成本，這個決定在當時被視為一場重大賭博，但其後為公司帶來回報。

柳井正 經常批評日本政府的經濟政策，尤其是去年底日元走弱，他呼籲對日本經濟進行根本性改革，以幫助民眾免受物價上漲的影響。日本最近研究顯示，超過四分之三的受訪公司去年提高了工資，但大多數漲幅遠低於 10%。

同為管理層人工不及美國一半

京商工研究3,213 日本上市企業發現，2021 年度平均員工薪資為 605 萬日元，而平均年薪超過 900 萬日元的企業，僅 110 家。迅銷的日本國內員工平均年收更達到959萬日元（約合人民幣49萬元），雖然在日本零售業中處於最高水平，看似相當理想，但在國際上仍然偏低，據人力顧問公司美世（Mercer）的數據顯示，截至去年 12 月，美國管理階層為薪資遠超日本兩倍，中國管理層職位的薪酬亦高於日本。

先前日本首相岸田文雄多次呼籲企業提高工資，因為經過多年的通帳及成本削减，令當地幾十年來的工資幾乎没有差化，而迅銷就在數日後宣布加薪的消息。迅銷指，做法是為了根據每位員工的抱負和才能為其提供適當的報酬，並提高公司的增長潛力和與全球標準接軌的競爭力，相信作為打工仔聽到老闆這樣說都會覺得感動。

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