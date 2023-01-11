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【農曆新年2023】利是封有價有市　網上平台炒至$1,800　私人銀行、奢侈品牌套裝最值錢！

個人增值 16:03 2023/01/11

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還有不到半個月就到農曆新年，雖然近年銀行都有積極推出各式各樣的獎賞，鼓勵大眾派發e利是，但大眾仍然喜愛派實體利是為主。而一些銀行推出的利是封在市場上更是有價有市，有傳滙豐私人銀行今年推出的利是封套裝，連同放利是的紅色小袋配件，在網上平台炒至700元。

要成為各間私人銀行的客戶的資產要求不低，最少都要有100萬美元以上的流動資產，而銀行都會向客戶免費派發利市，所以能獲得私人銀行的利是封可說是身份象徵。

雖然曾有傳滙豐私人銀行今年的利是封套裝炒上700元一套，但本網在二手買賣平台Carousell上未有找到相關放售，只見有600元的放售。至於今年的花旗私人銀行利是封則有800元一套的放售，當中有160個利是封，4個款色每款40個。換言之，每個利是封索價5元。另一個銀行瑞銀的利是封則在平台上見有最高700元的炒價，套裝包括長利是封及短利是封，共117個，則每個利是封索價近6元。

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除了私人銀行的利是封之外，名牌的利是封同樣在二手買賣平台上有價有市。義大利奢侈品品牌寶格麗（BVLGARI）的利是封揮春套裝在平台上索價1,800元，當中包含利是封10個、揮春4張及磁石6塊。

同樣是義大利名牌Fendi的利是封套裝要價900元，平台上賣家稱此為VVVIP專享的極罕套裝，當中包含20個絨面利是封及1個木製珠寶盒。至於大家都趨之若鶩的名牌愛馬仕（Hermès）的會員專享利是封在平台上則索價580元，賣家指今年的利是封設計生動有趣，可將利是封上的馬圖案轉換成兔圖案。

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