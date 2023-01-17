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【農曆新年2023】利是封有價又有無市？ 滙豐利是封網上叫價$4,000　私人銀行、奢侈品牌套裝最值錢！（1月17日更新）

精明消費 13:51 2023/01/17

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還有不到一星期就到農曆新年，雖然近年銀行都有積極推出各式各樣的獎賞，鼓勵大眾派發電子利是（e利是），但大眾仍然喜愛派實體利是為主，而利是封更成為身份象徵。而一些銀行推出的利是封在市場上更是被高價出售，是否「有價有市」就有待觀察。例如滙豐銀行今年推出的利是封套裝，連同放利是的紅色小袋配件，上周在網上平台炒至700元，本周再驚現極高價，一套利是封套裝，有人開價高達$4,000!

網上利是封套裝癲價（銀行利是封）

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網上利是封套裝癲價（奢侈品牌利是封）

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類似套裝有人只放售200元

本網在二手買賣平台Carousell上，確實有發現滙豐私人銀行利是封套裝有700元的放售，不過高處未算高，最新發現有人開價高達$4,000出售，價就有，未知是否有價有市，因為這已是數天前放售，而該買家亦沒詳細指出以$4,000出售的利是套裝，總共有多少封。最新所見，其實類似的滙豐利是封套裝，有人只叫價200元。

瑞士愛彼利是封連魚蝦蟹皮set叫價$2,000

除了私人銀行的利是封之外，奢侈品品牌的利是封同樣在二手買賣平台上有價有市。義大利奢侈品品牌寶格麗（BVLGARI）的利是封揮春套裝在平台上索價1,800元，當中包含利是封10個、揮春4張及磁石6塊。

同樣是義大利名牌Fendi的利是封套裝，則由最初的900元叫價，升至2500元，賣家稱為「手飾箱利是封」。

瑞士錶愛彼的利是封也被放上網出售，VIP利是封「連魚蝦蟹皮set」叫價高達2000元，而且不止一個賣家在出售。

至於大家都趨之若鶩的名牌愛馬仕（Hermès）的會員專享利是封在平台上則索價580元，賣家指今年的利是封設計生動有趣，可將利是封上的馬圖案轉換成兔圖案。

 

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