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賀年堅果禮盒  買1送1 / 第2件半價 牛八晚市放題四人同行一人免費

精明消費 07:30 2023/01/12

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 賀年堅果朱古力禮盒  買1送1 / 第2件半價

農曆新年將至，到親朋戚友拜年除了生果之外, 滋味而得體的禮盒都是不可少，Marks and Spencer 推出多款賀年禮盒優惠，利時式什錦餅禮盒(500克) 買一送一、精選餅乾禮盒任選第二件半價、精選瑞士朱古力任選2件149元等。

    點擊圖片放大
    +2

2. 牛八涮涮鍋：店鋪周年優惠 晚市四人同行一人免費

牛八涮涮鍋專門店開業6週年，牛八全線分店將會推出晚市放題四送一，凡每四位晚市惠顧特選/嚴選/極上放題級別，同枱可獲四人同行一人免費，今日1月12日是優惠最後一日。

    點擊圖片放大

3. 聖安娜：「ALL DAY COMBO」優惠價15元

即日至2023年2月8日，聖安娜餅屋推出「ALL DAY COMBO」套餐，叉燒包(原價9.5元起)配雀巢咖啡、美式醇黑(250毫升)一罐、酷兒橙汁或蘆薈青提飲品(420毫升)一支，套餐優惠價15元。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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