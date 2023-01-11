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【北上通關】 內地旅遊保險一覽 11個包括新冠病毒方案比較 保費低至$61起

個人增值 12:03 2023/01/11

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內地於1月8日實施首階段通關 ，市民入境內地，現時只需持有出發前48小時內核酸檢測陰性結果即可，入境後PCR核酸檢測及隔離的安排亦經已取消。相信很多人已計劃北上旅遊、探親或公幹，但亦會擔心會受新冠變種病毒感染，令旅程受到影響。

出發前先買有COVID-19保障的中國旅遊保險，就能避免因感染、或突如其來的意外影響人身安全及減低行程損失，亦能應付醫療費用或個人財物損失等突發情況。現在普遍內地旅遊保都有新冠肺炎旅遊保障，而且優惠碼扣減後價格低至$61元起，下圖整合六間公司包括蘇黎世、Liberty利寶、安聯旅遊、STARR、中國平安及AIG所推出的內地旅遊保險及優惠碼推廣，立即看表列對比: 

    點擊圖片放大


另外根據網上預約系統，目前港人北上最受歡迎的日子為年廿九，其次是年廿八和年三十。而未來兩、三日則尚餘三至四成空位可供預約，決定北上就隨之買好旅遊保。經常往返內地公幹、回鄉探親，往來程度較高，購買全年旅遊保險價錢較為便宜，如是一次來往，買保險公司單次計劃較划算，部份旅遊保更提供海外住院每及酒店隔離津貼，因染疫而令行程取消亦有機會受保獲賠償，取回已繳付之交通及住宿費用和個人行李保障，旅遊保險一般提供取消旅程、縮短或更改旅程，但普遍百元以下的都不包括在內，市民可以按自己的需要選擇。

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