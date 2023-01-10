【農曆新年2023】有趣年宵市集一覽 南豐紗廠/ LIFE MART神社式市集 順道睇Mirror主題館

農曆新年將至，計劃好去邊度未？除咗去旅行，香港都有好多特色年宵市集可以行，雲集多個本地手作品牌，仲有過年飾品、禮盒和賀年貨品等，共同感受節日氣氛。

1. 「兔離OT去年宵」市集

地點：南豐紗廠3/F

日期：2023年1月13日 - 2023年1月15日

時間：1:00pm - 7:00pm

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2. 加菲貓新春市集

Garfield 穿上金光閃閃兔子裝同好友Odie 一齊來到沙田新城市廣場，Garfield 新春期間限定店還有全新賀年精品及應節食品供大家選購辦年貨。

New Town Plaza x Food & Style Garfield 新春市集

地址：沙田新城市廣場1期1樓東翼

日期：即日起至2月5日

營業時間：11:00a.m. - 9:00p.m.

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3. 兔氣揚眉大型年宵市集

LIFE MART將會在饒宗頤文化館打造和式神社主題年宵市集，更邀請了人氣 KOL 肥蛙駐場，還設有Mirror主題館、免費換領市集入場紀念品及年宵限定扭蛋等等。



日期 : 2023年1月16日-2023年1月21日

時間 : 13:00-21:00 (1月21日到 24:00)

地點 : 美孚青山道800號饒宗頤文化館

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4. APi x metacross 年宵市集

年宵市集包括特色小品、賀年精品及生活百貨，每晚9點設有幸運大抽獎環節。

日期：2023年1月17日至21日 (年廿六至年三十)

時間：1月17日-18日（年廿六至年廿七） - 下午6時至11時；1月19日-21日（年廿八至年三十 ）- 下午6時至12時

地點：觀塘巧明街109號榮昌工業大廈2A

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5. 嘉禾戲院兔兔年宵市集

日期：2023年1月13日-1月15日, 2023年1月20日-1月22日, 2023年1月27日-1月29日

時間：中午12時 - 晚上8時

地點：嘉禾MegaBox （九龍灣宏照道38號企業廣場5期 MegaBox 11樓）

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6. HomeSquare 新年市集

一連三個週末，HomeSquare 邀請到多個人氣品牌、及手作小店進駐，多款兔年應節產品及新春禮盒。



日期：2023年1月7至8日,14日至15日及21日

地點：HomeSquare L2及L3

時間：11am-7pm

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