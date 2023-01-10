金髮女孩回來了 金價又能走多遠？

進入一月，「金髮女孩」這個名字忽然又熱起來。金髮女孩經濟是指市場不太熱又不太冷的形容詞。由於美國通脹回落，加息步伐減慢，歐洲本來面對能源危機，但去年冬季歐洲較暖的天氣降低了能源需求，紓緩或延遲了危機，加上中國內地解封比預期來得早及快，為環球經濟帶來支持。這些轉變雖然未能改變目前環球市場面對的週期性問題，但至少短期內減輕了通脹與增長的一些壓力，所以目前環球投資市場又進入了金髮女孩的狀態，相信這狀態至少會維持多一段時間。

月底加息25點子機會大

美國上星期的就業數據顯示新增職位仍然不少，但時薪增長比預期低，顯示工資增長正處於下降軌之中，同時美國供應管理協會(ISM)服務業指數亦大幅下滑。投資者要注意美聯儲一向重視失業率這個滯後指標，所以失業率仍然未見正式回升的情況下，美聯儲應該會繼續加息，但到底ISM領先指標急跌，加上預期本週通脹數據應該仍然出現下降情況，美聯儲應該也不會忽視領先指標所反映的訊息，所以月底加息0.25%的機會應該遠高於0.5%，這亦反映於利率期貨之上。

美聯儲進一步放慢加息步伐的預期將會繼續支持這個不太熱不太冷的市場氣氛，不過目前將會進入業績公佈期，投資者就要注意盈利下調的風險。在經濟受到美聯儲貨幣政策壓抑下，企業盈利應有進一步下調壓力。通脹回落已是事實的方向，市場的重點應該落在經濟增長，而這亦將反映於盈利之上。

兩個階段推升金價

美聯儲放慢加息步伐，這對黃金價格近日帶來提振。美聯儲今次加息週期於今年內完結已是市場共識，美元應隨著加息週期完結而轉弱，這為黃金帶來機會。一般而言，黃金最大的上升動力應出現於兩個階段，一個是市場預期美聯儲加息週期將完結，所以目前黃金價格已由去年低位反彈了16%。第二個階段應該發生於美聯儲開始減息時，利率的轉向對受利率壓抑的資產產生最大的反向動力。這兩個階段應該由去年底至今年或明年分別出現，所以構成了黃金的投資機會。

話分兩頭，方向上雖然利好，短期波幅則難以避免。由於黃金受利率減去通脹的真實利率所影響，目前通脹應該進一步回落，但美聯儲仍處於加息週期之中，通脹進一步回落而利率上升就會將真實利率提升，這對黃金價格就會帶來影響。所以黃金走勢目前就要觀察利率與通脹之間的關係，以及市場對利率走勢的預期。



【關於作者】高耀豪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師，擁有豐富投資及財務策劃知識和經驗，以環球宏觀因素結合技術分析追蹤市場變化，掌握股票、債券、外匯、商品等市場走勢，協助投資者捕捉機遇。

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